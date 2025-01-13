Сэкономит украинцам массу времени: в Дії восстановили важные функции после хакерской атаки

Технические эксперты Министерства цифровой трансформации Украины продолжают возобновлять доступ к государственным услугам онлайн после масштабной кибератаки на реестры Минюста. Очередными из них стали грант на собственное дело, получение статуса безработного и другие возможности.

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Об этом 13 января сообщили в Минцифре. Вот что заработало:

грант на собственное дело до 250 тыс. грн;

до 250 тыс. грн; грант в сад до 400 тыс. грн за гектар;

до 400 тыс. грн за гектар; грант на теплицу от 2 до 7 млн. грн.

"Реестры возвращаются в нормальный режим, а вместе с ними – и связанные с работой услуги на портале Дія. И пусть учреждения не тратят ни одной лишней минуты вашей жизни", – отметили в министерстве.

Кроме того, потерявшим работу во время войны, теперь не нужно будет ходить в центр занятости. Податься на финансовую помощь от государства они смогут благодаря услуге получения статуса безработного на портале Дія.

Как оформить пособие по безработице в Дії

1. В меню "Услуги" выберите "Помощь по безработице".

1.1 На портале Дії откройте меню "Услуги", выберите "Пенсии, льготы и помощь". В нем будет ссылка " Приобретение статуса безработного ".

2. Подтвердите, что вы действительно потеряли работу и не являетесь студентом дневной формы обучения.

3. После подтверждения данных выберите город и центр занятости, где хотите получить статус.

4. При необходимости оставьте свои паспортные и контактные данные, выберите периодичность получения выплат и карту Поддержка, на которую будет начисляться помощь.

5. Внимательно проверьте заявление.

6. Ждите, когда работники центра занятости обработают вашу заявку. Вы получите уведомление об этом в программе.

Но воспользоваться услугой могут украинцы, которые были официально трудоустроены, но потеряли работу из-за войны или не могут продолжать деятельность как ФЛП из-за войны. Они должны быть зарегистрированы на временно оккупированных территориях или там, где ведутся активные боевые действия.

Также OBOZ.UA сообщал, что после российской хакерской атаки возобновили автоматическую регистрацию физлиц-предпринимателей (ФЛП) на портале Дія. Для полноценной работы функции необходим доступ системы госуслуг к Единому государственному реестру юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР).

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