Дія вернула важную услугу для "ФОПов" после массированной кибератаки на Минюст: как воспользоваться

В Украине после российской хакерской атаки восстановили автоматическую регистрацию физлиц-предпримателей (ФЛП, укр. – "ФОП") на портале Дія. Для полноценной работы функции был необходим доступ системы госуслуг к Единому государственному реестру юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР).

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О возвращении услуги для ФЛП сообщили в Дії. "Предприниматели, открывайте бизнес в несколько кликов – услуга по автоматической регистрации ФЛП на портале Дія снова доступна", – говорится в сообщении.

Электронные заявки о регистрации "ФОПов" через Дію подаются напрямую в ЕГР. Поэтому, пока госреестр не был доступен, услуга не могла предоставляться.

Свою работу ЕГР возобновил с 9 января 2025 года. Реестр был недоступен в течение трех недель после масштабной хакерской атаки со стороны России. Вместе с ЕГР возобновился ряд функций и на портале ЕГР:

бесплатный поиск информации в реестре;

формирование выписок;

получение результатов административных услуг по коду доступа;

доступ государственных органов к сведениям реестра через идентификаторы доступа.

Как открыть ФЛП онлайн: инструкция для портала Дія

Войдите на портал Дія, авторизоваться можно через Bank ID.

Выберите в меню пункт "Создание бизнеса", после –"Автоматическая регистрация ФЛП".

В соответствующем разделе нужно будет подать заявление. Для этого заполните онлайн-форму и заверьте заявление электронной подписью.

Заявление будет автоматически направлено в ЕГР. Проверяйте статус заявки можно в разделе "Услуги" – "Заказные услуги".

Напомним, 19 декабря 2024 года Украина подверглась одной из крупнейших кибератак за всю историю. Основной мишенью стали государственные реестры, что привело к временному блокированию ряда важных сервисов.

Несмотря на сложность ситуации, выплаты для граждан, в том числе социальные, были произведены согласно графику. Первыми работу восстановили реестры, необходимые для работы нотариусов, – Единый реестр доверенностей, Наследственный реестр и Единый реестр специальных бланков нотариальных документов.

Как сообщал OBOZ.UA, также с 4 января возобновилась работа Государственного реестра актов гражданского состояния граждан. Это позволило снова регистрировать браки, рождение и другие акты гражданского состояния, а также восстановлен автоматический обмен данными с ключевыми государственными учреждениями.

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