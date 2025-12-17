Сегодня последний день: 18 декабря с 00:00 мобильный оператор внесет изменения

В Украине с 18 декабря с 00:00 вступают в силу новые условия тарифа "4G Тандем" и альтернативного тарифа "Мега", где действует роуминг как дома в странах Европейского Союза (ЕС). Сегодня, 17 декабря, – последний день, когда абоненты могут изменить тариф или отказаться от него без дополнительных затрат.

Видео дня

OBOZ.UA выяснил, что нужно знать украинцам. Ранее, с 10 декабря, в тарифе перестал работать международный роуминг, а пользователи получили переходный период для изменения условий или отказа от тарифа до 17 декабря включительно без дополнительных затрат.

После этой даты изменить тариф или отказаться от него уже не будет возможно. Новые правила связаны с внедрением системы "Роуминг как дома" (Roam Like at Home, RLAH), которая позволяет пользоваться мобильным интернетом и звонками в странах ЕС по украинским тарифам.

Украина станет первой неевропейской страной, включенной в общую роуминговую зону, что значительно упрощает путешествия, поскольку нет необходимости покупать местную SIM-карту. Система предусматривает "честное пользование": если находиться за границей более 4 месяцев, оператор может начислить доплату, а объем интернета в ЕС ограничен, даже при безлимите в Украине.

Для украинцев, постоянно живущих в ЕС, действует специальное совместное заявление украинских и европейских операторов до 4 марта 2027 года, что позволяет сохранять связь на льготных условиях. Пример альтернативного тарифа – "Мега", который будет действовать с 18 декабря в 00:00 в случае подключения:

стоимость от 350 до 500 грн в месяц;

безлимитный мобильный интернет в Украине;

до 17 ГБ интернета в странах ЕС без доплаты;

безлимитные звонки в сети Lifecell;

1000 минут на звонки на Киевстар, Vodafone и другие операторы.

Цена подключения зависит от способа подключения: 350 грн – при переносе номера в Lifecell, 450 грн – при идентификации номера, 500 грн – стандартное подключение без дополнительных условий. Абонентам рекомендуют заранее определиться с тарифом, чтобы избежать неудобств после 18 декабря.

Как будет работать "роуминговый безвиз" с ЕС с 1 января 2026 года

С 1 января 2026 года Украина станет первой страной за пределами ЕС, которую подключат к общей европейской роуминговой зоне. Это означает, что во время путешествий по странам Евросоюза украинцам не нужно будет покупать местные SIM-карты – звонки, SMS и мобильный интернет будут оплачиваться по тем же условиям, что и в Украине.

В то же время система создана прежде всего для путешествий, а не для постоянного проживания за рубежом. В ней действуют правила так называемого "честного пользования", если абонент находится в другой стране ЕС более 4 месяцев, оператор имеет право ввести доплату. Кроме того, даже при безлимитном интернете в Украине в Европе будет действовать ограничение на объем гигабайтов, который рассчитывается по специальной формуле в зависимости от стоимости тарифа.

Для украинцев, которые вынужденно проживают в странах ЕС, в частности беженцев, будут действовать дополнительные льготные условия. Украинские и европейские операторы подписали заявление , которое будет работать параллельно с правилами RLAH до 4 марта 2027 года.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине активизировалась новая волна онлайн-мошенничества, в которой злоумышленники маскируются под мобильных операторов в Telegram. Аферисты представляются службами поддержки Vodafone, "Киевстар", lifecell и пытаются получить доступ к личным данным украинцев, чтобы украсть деньги со счетов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!