Украинцев в Telegram заваливают опасными сообщениями от имени Vodafone, "Киевстар" и lifecell: простые правила защиты

В Украине активизировалась новая волна онлайн-мошенничества, в которой злоумышленники маскируются под мобильных операторов в Telegram. Аферисты представляются службами поддержки Vodafone, "Киевстар" и lifecell и пытаются получить доступ к личным данным украинцев, чтобы украсть деньги со счетов.

О схеме официально предупредили в Госспецсвязи. Отмечается, что в опасных сообщениях речь идет в основном о:

"завершении действия номера" (просят перейти по ссылке);

(просят перейти по ссылке); "замене SIM-карты" (используют поддельный чат-бот).

Как работает схема

Злоумышленники создают фейковые Telegram-аккаунты, которые внешне максимально похожи на официальные страницы мобильных операторов. Далее они рассылают сообщения следующего содержания:

номер якобы будет деактивирован в ближайшее время;

для продления его действия нужно "обновить данные";

клиенту предлагают перейти по ссылке или воспользоваться чат-ботом для "замены SIM-карты".

После перехода по ссылке или в чат-бот жертва вводит якобы необходимые данные для "спасения" своего мобильного номера. В результате мошенники получают доступ к личной информации – паспортным данным, номеру телефона, а иногда и логинам и паролям от банковских аккаунтов.

В отдельных случаях интернет-мошенники пытаются перерегистрировать SIM-карту на себя. Это дает им возможность перехватывать проверочные SMS-коды, что открывает фактически полный доступ к банковским счетам жертвы.

Как не попасть в ловушку: простые советы

1. Не переходите по подозрительным ссылкам

Всегда проверяйте информацию через официальные сайты и поддержку мобильного оператора.

2. Не доверяйте никаким сообщениям в мессенджерах

Мобильные операторы никогда не присылают уведомления о статусе номера через Telegram или другие мессенджеры.

3. Проверяйте чат-боты

Мошенники копируют названия, логотипы и дизайн. Если пользуетесь чат-ботами, открывайте их только по ссылке с официального сайта или из приложения оператора.

4. Защитите финансовый (банковский) номер

Речь идет о номере телефона, указанном основным для банковского счета. Именно на него поступают коды подтверждения операций, пароли от банков и данные об остатке средств. Госспецсвязи рекомендует привязать финансовый номер к паспортным данным.

Альтернативный способ – перейти на контрактную форму обслуживания. Оба эти варианта сильно затрудняют перерегистрацию номера мошенниками.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине также фиксируют мошеннические рассылки, замаскированных под официальные уведомления от почтовых операторов, в основном "Укрпочты" и "Новой почты". Злоумышленники присылают SMS или сообщения в мессенджерах с просьбой "подтвердить адрес" или "обновить данные для доставки посылки".

