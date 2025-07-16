Подсанкционного олигарха Жеваго уличили в поставках лекарств в РФ: как работала схема

Украинский олигарх организовал схему поставок технологий и лекарств в Россию, которая только за два года принесла более 420 млн грн прибыли и более 100 млн рублей налогов в бюджет РФ. Следствие установило, что препараты с украинским логотипом массово использовались в госпиталях для лечения солдат-оккупантов.

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О преступной афере сообщила Национальная полиция Украины. Официально имен не называют, однако источник в органах рассказал OBOZ.UA, что речь идет вероятно о подсанкционном олигархе Константине Жеваго.

Несмотря на действие санкций, полномасштабную войну и законодательный запрет на экспорт лекарств в РФ Жеваго продолжал коммерческую деятельность, которая напрямую поддерживала государство-агрессора. По информации правоохранителей, в частности Департамента стратегических расследований Нацпола, олигарх, который является конечным бенефициаром одной из крупнейших фармкорпораций Украины, еще до 2022 года передал российским фармпроизводителям полный пакет документации, технологий и лицензий для производства украинских препаратов.

Впоследствии, несмотря на введенный запрет на экспорт, была создана офшорная компания-нерезидент, через которую поставлялись эталонные образцы для контроля качества. Препараты реализовывались на территории РФ, в частности в военных госпиталях, медучреждениях министерства обороны, генпрокуратуры, МВД, пенитенциарной службы РФ, а также структурах так называемых ЛНР/ДНР.

Особенно циничным выглядит использование упаковок с украинским логотипом и указанной страной-производителем – Украина. Согласно данным следствия, структура преступной организации была четко построена:

руководство украинской фармкорпорации;

финансовые менеджеры;

ответственные за экспорт образцов;

руководство российского представительства;

дистрибьюторы и медицинские компании обеих стран.

Олигарх лично определял роли, координировал логистику и обеспечивал непрерывный цикл передачи технологий. Вся система приносила миллионные прибыли как бизнесмену, так и бюджету РФ.

Только за период с начала 2022 до первого квартала 2024 года российское предприятие, связанное с украинским бизнесменом, получило более 892 млн рублей прибыли, что эквивалентно более 420 млн грн. Более 100 млн рублей поступили в бюджет рф в виде налогов – частично профинансировали войну против Украины.

16 июля в Киеве, Харькове, Львове и Киевской области состоялись более 40 обысков. Правоохранители изъяли документацию, технику, печати и другие доказательства. Девяти фигурантам, в том числе организатору схемы, сообщено о подозрении по следующим статьям:

ч. 1 и 2 ст. 255 УК – создание и участие в преступной организации;

ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 УКУ — пособничество государству-агрессору;

ст. 212 и 209 УКУ — уклонение от налогов и отмывание денег.

Проводится арест активов, корпоративных прав и изучаются все источники прибыли от этой незаконной деятельности. Дело координируют Нацполиция, Киберполиция, ГУР МО, ГНСУ и Офис Генпрокурора.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, АРМА объявило конкурсы по поиску управляющих и оценщиков для арестованных активов известного подсанкционного олигарха. Речь идет о большом количестве недвижимости, 7 спиртзаводах и корпоративных правах почти 30 компаний. Стоимость этого пакета активов будет объявлена после оценки.

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