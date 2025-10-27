Санкции Трампа ударили по Москве, но не по Брюсселю: ЕС до сих пор главный покупатель российского газа

Несмотря на новые санкции США, именно Европа остается главным покупателем российского газа, продолжая ежемесячно переводить Кремлю сотни миллионов евро. И пока Индия и Китай сокращают импорт, Брюссель до сих пор финансирует войну, от которой стремится к миру.

На прошлой неделе Трамп объявил о блокировании операций двух крупнейших российских нефтяных компаний, запретив международным банкам проводить сделки в долларах с теми, кто покупает российскую нефть.

Цена на нефть поднялась на 6%, а несколько крупных нефтеперерабатывающих заводов Индии временно приостановили закупки. Китайские компании, в свою очередь, также уменьшили импорт, чтобы избежать вторичных санкций. Москва может терять до 7,4 млрд долларов ежемесячно, из которых более 3,5 млрд долларов обычно поступали в российский бюджет в качестве налогов на нефть и газ.

Несмотря на то, что Трампова энергетическая стратегия ориентирована на сокращение доходов Москвы, главное противоречие заключается в другом, что именно Европейский Союз остается крупнейшим покупателем российского газа в мире.

По данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), ЕС покупает половину всего российского сжиженного природного газа (СПГ), тогда как Китай занимает 22%, а Япония – 18%.

И хотя Брюссель громко декларирует отказ от энергозависимости от Кремля, факты свидетельствуют об обратном, ведь только в сентябре 2025 года Венгрия и Словакия закупили российского газа на 393 млн и 207 млн евро соответственно. Далее – Франция, Бельгия и Нидерланды, которые также продолжают покупать российский СПГ.

Франция в прошлом году импортировала российского топлива на 153 млн евро, Бельгия – на 92 млн, а Нидерланды – на 62 млн евро. Более того, часть французского газа впоследствии поставляется в Германию – то есть российская энергия все еще циркулирует по Европе.

Эксперты в комментарии изданию называют такое поведение ЕС двойной моралью. С одной стороны, европейские лидеры поддерживают санкции, с другой – продолжают финансировать российский бюджет.

"Некоторые страны смогли отказаться от российского импорта еще три года назад. Другие просто не захотели этого сделать. Это позорное пятно на совести ЕС", – отметил Том Китинге, директор Центра финансов и безопасности.

Аналитики отмечают, что после 2022 года Европа действительно уменьшила зависимость от российских трубопроводов, но не отказалась от поставок морского СПГ, который часто "маскируется" под поставки из других стран. Такая политика, по сути, позволяет Кремлю продолжать зарабатывать миллиарды, несмотря на санкции США.

Парадокс заключается в том, что сейчас даже Азия, которую Запад часто обвинял в поддержке Москвы, сокращает объемы закупок. Индия в сентябре уменьшила импорт российской сырой нефти на 38%, до самого низкого уровня за последние три года. В Китае также зафиксировано снижение активности государственных нефтеперерабатывающих компаний.

Тем временем в Европе закупки продолжаются. Часть государств ЕС – прежде всего Венгрия, Словакия и Австрия до сих пор опираются на российский газ, а некоторые крупные страны Запада (Франция, Бельгия, Нидерланды) продолжают импортировать российский СПГ, объясняя это "технической невозможностью" быстрого перехода на другие источники.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, китайские государственные нефтяные компании приостановили закупки морской российской нефти (менее 500 000 баррелей в день) из-за риска санкций после ограничений США против "Роснефти" и "Лукойла". Из-за этого Москва теряет часть доходов от экспорта, а мировые цены на нефть могут вырасти.

