Китай испугался санкций США: закупки российской нефти приостановили

Китайские государственные нефтяные компании приостановили закупки морской российской нефти (менее 500 000 баррелей в день) из-за риска санкций после ограничений США против "Роснефти" и "Лукойла". Из-за этого Москва теряет часть доходов от экспорта, а мировые цены на нефть могут вырасти из-за поиска альтернативных поставок с Ближнего Востока, из Африки и Латинской Америки.

Шаг Китая происходит на фоне того, что Индия, которая является крупнейшим импортером морской российской нефти, также планирует значительно сократить закупки, чтобы соответствовать новым санкционным правилам США.

Влияние этих изменений почувствует Москва из-за снижения доходов от продажи нефти, а ведущие мировые импортеры вынуждены будут искать альтернативные поставки, что может привести к росту мировых цен на нефть.По данным торговых источников, Китай импортирует примерно 1,4 миллиона баррелей российской нефти в день по морю. Однако большую часть этого объема закупают независимые нефтеперерабатывающие заводы, небольшие операторы.

Оценки закупок государственными компаниями отличаются. Vortexa Analytics оценила их менее чем в 250 000 баррелей в сутки, тогда как Energy Aspects считает, что этот показатель составляет около 500 000 баррелей в день.

Торговец Unipec, торговое подразделение Sinopec, приостановил закупки российской нефти после того, как Великобритания ввела санкции против "Роснефти" и "Лукойла", а также против кораблей "теневого флота" и отдельных китайских организаций. При этом "Роснефть" и "Лукойл" в основном продают свою нефть Китаю через посредников, а не напрямую.

Независимые нефтеперерабатывающие заводы Китая пока воздерживаются от крупных закупок и оценивают влияние санкций, однако остаются заинтересованными в продолжении торговли российской нефтью. До введения санкций премия на нефть ESPO с отгрузкой в ноябре составляла 1,70 доллара за баррель сверх ICE Brent, тогда как после объявления санкций она упала до 1 доллара.

Помимо морских поставок, Китай импортирует около 900 000 баррелей российской нефти в сутки по трубопроводу, и весь этот объем поступает в PetroChina. По мнению трейдеров, эти поставки вряд ли подпадут под действие санкций. В то же время ожидается, что Китай и Индия увеличат закупки альтернативной нефти с Ближнего Востока, из Африки и Латинской Америки, что потенциально повысит цены на несанкционированную нефть.

Таким образом, временная остановка закупок российской нефти китайскими государственными компаниями создает новый вызов для Москвы, которая постепенно теряет ключевые рынки сбыта. Китай и Индия – крупнейшие потребители российской нефти в мире. По данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха, в сентябре на Китай пришлось 47% проданной российской сырой нефти, на Индию – 38%.

"Последние санкции США в отношении крупнейших российских нефтедобывающих компаний являются значительной и беспрецедентной эскалацией кампании давления Вашингтона на Москву. В сочетании с недавней волной атак на российскую нефтяную инфраструктуру эти санкции повышают вероятность серьезных перебоев в добыче и экспорте российской сырой нефти, увеличивая риск вынужденной остановки производства", – заявил Bloomberg аналитик Rystad Energy Хорхе Леон.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, правительство Великобритании ослабило санкции против России и сняло ограничения с двух дочерних компаний российского нефтяного гиганта "Роснефть", которые контролируются немецким правительством. Это означает, что британские компании смогут свободно заключать с ними сделки без страха попасть под вторичные санкции.

