Санкции против России: ЕС ударит по "дочкам" собственных компаний ради изоляции Кремля – FT

ЕС рассматривает возможность расширить санкции против России, включив в них зарубежные дочерние компании европейских фирм, чтобы усилить изоляцию Кремля от поставок товаров для его военной машины. Однако эта инициатива вызывает споры среди стран-членов и бизнеса из-за возможных экономических последствий.

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Об этом пишет Financial Times. Внедрение новых санкций обсуждается на фоне усилий остановить нелегальный реэкспорт европейских товаров, имеющих стратегическое значение для РФ.

Почему возникла необходимость в новых санкциях

На сегодняшний день большая часть товаров, поступающих в Россию через Китай, происходит от дочерних компаний западных фирм, расположенных в Юго-Восточной Азии. В то время как сами европейские компании уже подпадают под санкции, их зарубежные подразделения продолжают работать вне ограничений, что позволяет обойти действующий санкционный режим. Как заявил уполномоченный ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан, Европейский Союз сосредоточил свои усилия на прекращении такого транзита товаров.

В то же время О'Салливан отметил важность этой проблемы во время выступления на мероприятии в Брюсселе, отметив, что ЕС планирует расширить запреты на перепродажу товаров России и включить дочерние компании европейских фирм в третьих странах в санкционный список. По его словам, подобная инициатива может найти свое отражение в будущем пакете санкций.

Реакция бизнеса и сложности внедрения

Предложение расширить санкции на зарубежные филиалы европейских компаний вызывает сопротивление бизнесу. Многие компании утверждают, что такие ограничения негативно повлияют на их деятельность в странах, не присоединившихся к санкциям ЕС. Эта инициатива обсуждалась во время встречи между представителями бизнеса и еврокомиссарами Валдисом Домбровскисом и Маиредом Макгиннессом.

Применение санкций к зарубежным филиалам европейских компаний может создать дополнительную нагрузку на бизнес в третьих странах, не поддерживающих санкций против России. Однако Европейская комиссия продолжает работать над оценкой влияния этого шага, что может стать основой для принятия новых ограничительных мер.

Споры среди стран ЕС

Обсуждение расширения санкционного режима, требующее единогласной поддержки всех 27 стран-членов ЕС, становится все более сложным. Некоторые страны ЕС опасаются, что новые ограничения нанесут ущерб собственным экономикам. Предыдущие предложения по расширению запретов на реэкспорт в Россию уже сталкивались с трудом. Дипломаты ЕС отмечают, что эти инициативы не пользовались большой популярностью среди стран-членов, что затрудняет их внедрение.

Несмотря на эти споры, у ЕС остается стремление найти новые пути для ужесточения санкций против России. Оценка влияния расширения контроля за реэкспортом может стать основой новых санкционных мер, которые будут обсуждены в будущих пакетах ограничений.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, ЕС планирует ужесточить санкции против финансовых учреждений, поддерживающих поставки военной продукции в Россию, в частности через Юго-Восточную Азию. Цель этих санкций – сделать российскую военную машину менее эффективной и более дорогой, останавливая доступ к товарам двойного назначения.

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