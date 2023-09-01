Россия навсегда потеряла статус главного экспортера газа в Европу: такого не было 50 лет, доходы агрессора рухнули 

Россия из-за полномасштабного вторжения в Украину потеряла статус главного экспортера газа, который ей удавалось удерживать в течение 50 лет. И, в отличие от нефти, найти альтернативный рынок сбыта газа оказалось невозможно. Для его транспортировки нужно строить дорогостоящую инфраструктуру. Доходы от газа у РФ упали почти на 45% до 710 млрд рублей (6,8 млрд евро, 7,4 млрд долларов) за первые пять месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Как пишет DW, "Газпром" сообщил об убытке в размере 18,6 млрд рублей во втором квартале из-за сокращения потоков в Европу. Доля России на рынке ЕС резко упала примерно до 10%, даже несмотря на то, что она изо всех сил пытается перенаправить запасной газ. Экспорт российского газа по трубопроводу в Европу упал почти на 60% до 62 млрд кубометров в 2022 году, что побудило "Газпром" сократить добычу на пятую часть.

Россия стремится использовать бывшие советские республики, такие как Казахстан и Узбекистан, для продажи своего газа, увеличения экспорта СПГ и расширения своей внутренней газовой сети, чтобы поддерживать поток газа. Он также делает ставку на Россия в качестве альтернативного маршрута в Европу, но детали остаются расплывчатыми.

Москва рассматривает Китай как альтернативу огромному европейскому рынку. Но это потребует строительства новых трубопроводов в дополнение к существующему трубопроводу "Сила Сибири".Продолжающиеся поставки российского газа, несмотря на то, что это небольшая часть того, что ЕС покупал ранее, привели к призывам к поэтапному отказу от импорта СПГ, который в прошлом году увеличился на 37% до 22 млрд кубометров. Бельгия, Франция и Испания закупили рекордные объемы у России в 2022 году.

Такие страны, как Нидерланды и Испания, предпринимают шаги, чтобы прекратить покупать российский СПГ, но в отсутствие каких-либо санкций отказ от российского газа может занять некоторое время. Что касается Москвы, то ее газовая война, которая привела к тому, что ЕС нашел новых поставщиков и ускорил переход к "зеленой" экономике, навсегда подорвала ее статус главного поставщика газа в Европу.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем "Нафтогаз" запустил механизм принудительного взыскания компенсации с России за активы во временно оккупированном Крыму согласно решению Гаагского арбитража. Ее размер составляет 5 млрд долларов.

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