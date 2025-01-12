Самый доступный украинцам фрукт продолжает дорожать: сколько стоит килограмм

Цены на яблоки в Украине продолжают расти из-за активного спроса и ограниченного предложения высококачественной продукции. Сейчас они уже на 61% выше, чем в прошлом году, и могут подняться еще ближе к весне.

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Об этом сообщили аналитики EastFruit. Главной причиной стремительного повышения цен эксперты называют активизацию торгово-закупочной деятельности.

Если неделю назад спрос на яблоки был относительно низким, то сейчас ситуация кардинально изменилась – продукцию скупают как крупные ритейлеры, так и покупатели. Другим важным фактором является ограниченное предложение яблок высокого качества. Значительная часть продукции, находившейся на хранении, начала терять свои товарные свойства, поэтому садоводы предлагают преимущественно среднее качество фруктов. В свою очередь, качественные яблоки, пригодные для экспорта, садоводы пока содержат на складах, планируя продавать их позже – ближе к весне.

В настоящее время цены на яблоки зависят от сорта, качества и объема предлагаемой партии. Средний ценовой диапазон составляет 25-32 грн/кг, что на 13% дороже, чем в конце прошлой недели. Особенно крупные партии высококачественных яблок предлагают за пределом ценового диапазона. Такой рост сделал яблоки этого сезона в среднем на 61% дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

Значительная часть качественных украинских яблок ориентирована на экспорт, что еще больше сокращает предложение на внутреннем рынке. Многие производители надеются продать свою продукцию по более высоким ценам в весенний период, когда спрос традиционно растет, а предложение значительно уменьшается.

Цены на яблоки в супермаркетах

Как показал мониторинг OBOZ.UA по состоянию на 16 октября, яблоки распространённого сорта "Голден" в крупных сетях супермаркетов продают в среднем по 29,85 грн/кг. В частности:

Сельпо – 33 грн/кг;

Varus – 32,90 грн/кг;

АТБ – 32,95 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине могут снизиться цены на молочную продукцию. В начале месяца в стране упала стоимость молока-сырья. На рынок повлияло сокращение спроса со стороны молокоперерабатывающих предприятий в период новогодних праздников, но в дальнейшем закупочные цены могут вырасти.

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