В Украине готовятся переписывать цены на популярные продукты: что ждет покупателей

В Украине могут снизиться цены на молочную продукцию. В начале месяца в стране упала стоимость молока-сырья. На рынок повлияло сокращение спроса со стороны молокоперерабатывающих предприятий в период новогодних праздников, но в дальнейшем закупочные цены могут вырасти.

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Об этом сообщили в Ассоциации производителей молока. По данным профессионального объединения, по состоянию на 6 января средневзвешенная стоимость молока цена трех основных сортов составила 18,37 грн/кг без НДС (на 0,32 грн меньше месяца назад):

экстра – 19,10 грн/кг без НДС (на 0,6 грн меньше месяца назад);

высший – 18,35 грн/кг (-0,35 грн);

первый – 17,65 грн/кг (не изменилась).

Аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили отметил, что на снижение цен на молоко-сырье в Украине в начале года повлияли два фактора:

падение цен на сливочное масло;

уменьшение покупательной активности на рынке, традиционно наблюдаемое в период празднования новогодних праздников.

В декабре украинские компании сократили объемы экспорта сливочного масла из-за снижения цены на товар на внешних рынках. По состоянию на 3 января 2025 года цена на масло в Западной Европе достигала $7350 за тонну, тогда как в конце сентября она достигала $9625. Кроме того, из-за высоких цен на отечественную молочку в декабре увеличились объемы импорта в Украину готовых молочных продуктов, в том числе сыров.

Но существенно закупочные цены в Украине не снизятся из-за увеличения себестоимости производства молока из-за роста затрат на производство кормов и необходимости соответствовать экологическим требованиям ЕС. Вероятно, что в 2025 году мировой молочный рынок перейдет в новый ценовой коридор – от $40 до $50 за 100 кг молока-сырья, поэтому в 2025 году вероятно рост средней цены на молоко в Украине до $45-46..

Также OBOZ.UA сообщал, что объемы импорта молочной продукции в Украину достигли рекорда за последние три года. Это происходит на фоне роста стоимости молочного сырья в течение всего второго полугодия 2024 года.

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