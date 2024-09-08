Самые популярные товары "Национального кешбэка": что украинцы покупают больше всего
Самыми популярными товарами, за которые украинцы получают кешбэк в проекте "Национальный кешбэк", стали носки, футболки, корма для кошек и штаны. Всего программа включает более 40 тысяч товаров, среди которых также тетради, вытяжки, костюмы и обои.
Об этом пишет Тhe Page. 2 сентября 2024 года в Украине стартовала новая правительственная инициатива – проект "Национальный кешбэк", позволяющий гражданам возвращать часть стоимости при покупке отечественных товаров.
По условиям программы, украинцы могут получить 10% кешбэка от суммы покупки, которые поступают на специальную банковскую карту. Эта инициатива уже приобрела значительную популярность среди граждан – более 40 тысяч товаров принимают участие в проекте. Согласно анализу, наиболее распространенными товарами, за которые украинцы получают кешбэк, стали:
- носки – 1261 товар;
- футболки – 394 товара;
- корм для кошек – 346 товаров;
- штаны – 340 товаров;
- тетради офисные – 325 товаров;
- вытяжки кухонные – 304 товара;
- костюмы – 290 товаров;
- эмаль – 254 товара;
- обои – 248 товаров;
- двери входные – 216 товаров.
Этот перечень подчеркивает разнообразие продукции, которую украинцы могут приобрести для получения денежной компенсации, от одежды до бытовых товаров. Максимальная сумма кешбэка, которую можно получить в месяц, составляет 3000 гривен.
Это позволяет стимулировать покупку товаров украинского производства и поддержать отечественную экономику. Кешбэк нельзя обналичить, однако его можно потратить на ряд важных товаров и услуг:
- оплата медицинских услуг;
- спорт, кино, заведения питания;
- оплата коммунальных услуг;
- мобильная связь и транспорт;
- донаты на Силы обороны Украины, военные облигации и благотворительность.
Для участия в программе граждане должны оформить специальную карту через банки-партнеры, например ПриватБанк или Монобанк. Этот процесс достаточно прост, и многие пользователи уже получили свои карты через мобильные приложения банков.
К программе также присоединились крупные торговые сети Украины, такие как "АТБ", "Сильпо", "Новус", "Варус", "Ашан". Представители правительства отмечают важность участия как можно большего количества отечественных производителей в программе, ведь от этого зависит объем товаров, на которые будет распространяться кешбэк. Официальный список таких товаров публикуется на сайте государственной программы "Сделано в Украине".
Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 2 сентября в Украине начала работу программа "Национальный кешбэк", которая позволит получать возврат средств за покупки украинских товаров. Выплаты по этой программе не будут облагаться налогом на доходы физических лиц.
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