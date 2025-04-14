Samsung скинули с "трона": кто занял место "короля смартфонов"

Американский техногигант Apple впервые в истории занял первое место по продаже смартфонов в первом квартале года. Запуск бюджетного аналога своего флагмана – iPhone 16e – позволил компании возглавить рейтинг мировых брендов.

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Об этом свидетельствуют данные исследования Counter Point. В первом квартале 2025 года рынок смартфонов вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"В 2025 году глобальный рынок смартфонов, вероятно, снизится из-за роста экономической неопределенности из-за пошлин, которые повлияют на потребительский спрос на всех рынках, особенно в США. Следовательно, мы пересмотрели наш прогноз на весь 2025 год и теперь ожидаем определенного сокращения объемов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – говорится в сообщении.

Отмечается, что за первые три месяца 2025 продажи смартфонов на развитых рынках упали, что компенсировано ростом в Китае. Кроме того, продолжили возобновляться продажи на развивающихся ключевых рынках (в частности в Латинской Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и Африке).

"Продажи в январе были особенно сильными, благодаря повышению спроса в Китае за счет субсидий. Импульс продолжился благодаря таким большим релизам, как Samsung S25 и iPhone 16e, но это быстро изменилось из-за роста экономической неопределенности и рисков торговой войны, особенно ближе к концу квартала", – комментирует старший аналитик Анкит Малкит.

Отмечается, что Apple заняла первое место на рынке благодаря выпуску новой модели в нетрадиционный для компании период (обычно новинки выходят в сентябре). Доля компании по количеству проданных устройств выросла на 3 процентных пункта – до 19%. Это не рекорд – раньше на Apple приходилось и больше, возглавить рейтинг удалось благодаря падению доли главного конкурента компании Samsung, которая была лидером в первом квартале 2023 и 2024 годов. В общем, список самых популярных производителей смартфонов выглядит так:

Apple – 19% (+4%);

– 19% (+4%); Samsung – 18% (-5%)

– 18% (-5%) Xiaomi – 14% (+5%);

– 14% (+5%); Vivo – 8% (+6%);

– 8% (+6%); Oppo – 8% (-1%);

– 8% (-1%); другие – 33% (+6%).

Как уже сообщал OBOZ.UA, по подсчетам руководителя отдела технологических исследований финансовой компании Wedbush Securities Дэна Айвза, если Apple начнет производить iPhone непосредственно в США, цены на популярные смартфоны могут взлететь примерно более чем в три раза. Это может привести к тому, что он подорожает с 1000 до 3500 долларов за единицу.

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