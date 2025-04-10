Изготовленный в США iPhone может стоить около $3500 – CNN.

Американский президент Дональд Трамп, по его словам, начал торговую войну с миром, чтобы стимулировать производство в США. Но если Apple начнет производить iPhone непосредственно в США, цены на популярные смартфоны могут взлететь примерно до 3500 долларов за штуку – более чем в три раза по сравнению с нынешней ценой около 1000 долларов.

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Об этом в эфире американского вещателя CNN рассказал руководитель отдела технологических исследований финансовой компании Wedbush Securities Дэн Айвз. Аналитик утверждает, что для производства гаджета в США необходимо воспроизвести "сложную производственную экосистему".

По его словам, нужно практически с нуля построить цепочку поставок между производственными предприятиями и высокотехнологичными производственными мощностями, причем последних в стране маловато.

Производство деталей смартфонов из США переместили в Азию еще десятилетие назад, поскольку американские компании в основном сосредотачивались на разработке программного обеспечения и дизайне продуктов, потому что это приносило гораздо большую прибыль. Именно перемещение производственных мощностей в Китай сделало Apple одной из самых дорогих компаний в мире, утверждают эксперты.

Начатая Трампом торговая война бьет в первую очередь по Apple, у которой 90% iPhone собираются именно в Китае, отметил Дэн Айвз.

"Это экономический Армагеддон, и особенно для индустрии высоких технологий", – сказал он.

В Apple уже объявили, что инвестируют 500 миллиардов долларов в США в течение следующих четырех лет, чтобы расширить производство за пределами Китая и избежать пошлин Трампа.

Аналитики сходятся во мнении, что цены на iPhone возрастут в любом случае, даже если цепи поставок останутся старыми, потому что Apple переведет всю стоимость более высоких тарифов на потребителей.

Есть и другие предложения, например, перенести производственные базы из Китая в Индию и Бразилию, где более низкие тарифные барьеры (для Индии Трамп установил пошлины в размере 26%, а для Бразилии – 10%). Однако указанным странам не хватает достаточной мощности, чтобы такие производственные базы работали – даже при условии полного обнуления пошлин.

Так или иначе, но увеличение цен на продукцию Apple неизбежно, уверяют специалисты. Причем цену в $3500 Дэн Айвз спрогнозировал лишь за час до того, как Трамп объявил об увеличении пошлин для Китая до 100%.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за введенных президентом США пошлин на импорт из Китая еще раньше в магазинах Apple начался настоящий ажиотаж. Американцы массово скупают iPhone, опасаясь скачка цен.

Еще вчера считалось, что такие смартфоны могут подорожать более чем на 40%.

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