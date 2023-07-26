Самая маленькая квартира для аренды: в Японии сдают жилье на 11 кв. м

В Токио (Япония) сдают в аренду квартиру, площадь которой составляет всего 11,8 квадратных метров. Причем аренда жилья будет стоить 8 190 грн.

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Особенно интересна угловая форма планировки квартиры. Об этом говорится в YouTube-канале обозреватели квартир RoomPa.

Квартира находится в 5 минутах от станции метро Нерима. Год постройки – 1988.

Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева сдают в аренду квартиру площадью всего 12 квадратов. Вместо окна в квартире есть двери, выходящие на улицу. Авторы объявления заявляют об "авторском ремонте".

Об этом говорится в данных крупного портала недвижимости. Стоимость квартиры составляет 4300 грн. в месяц. При этом, прибавив всего несколько тысяч гривен, можно арендовать полноценную однокомнатную квартиру.

OBOZREVATEL писал ранее о том, что средняя цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве составляет 6,4 тыс. грн в месяц, 2-комнатных – 10,4 тыс. грн, 3-комнатных – 14 тыс. грн. Обычно рынок недвижимости активизируется весной и осенью. Дополнительно спрос на съем квартир в Киеве вырастет ближе к осени, поэтому стоимость может претерпеть изменения.

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