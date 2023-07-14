В Киеве сдают самую маленькую квартиру: единственное окно над унитазом и стиралка у кровати 

В Голосеевском районе Киева сдают в аренду квартиру площадью всего 12 квадратов. Вместо окна в квартире есть дверь, которая выходит на улицу. Авторы объявления заявляют об "авторском ремонте".

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Об этом говорится в данных крупного портала недвижимости. Стоимость квартиры составляет 4300 грн в месяц. При этом, добавив всего несколько тысяч гривен, можно арендовать полноценную однокомнатную квартиру.

"Очень маленькая студия для проживания одного человека. На 12 м.кв. удалось рационально разместить спальное место, сантехнический уголок и кухонный уголок, бытовую технику. Приглашаю к проживанию на этой моей территории порядочного соискателя жилья", – говорится в объявлении.

Также при заселении придется заплатить залог в размере 2 тыс. грн. В квартире есть небольшой санузел, а над унитазом находится окно (единственное в квартире).

Отметим, в Украине однокомнатная квартира должна быть площадью от 30 квадратов. При этом предложенное жилье более чем в два раза меньше. Вероятно, сама квартира – цокольное помещение, в котором собственник провел минимальный ремонт.

К слову, эксперты прогнозируют рост цен на аренду жилья в ближайшее время. Это связано с возвращением студентов в столицу. При этом возможности значительно повышать цены у собственников жилья нет из-за низкой покупательной способности украинцев.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине за 3,5 тыс. долларов продают дом у моря. Речь идет о недвижимости в одном из сел Одесской области.

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