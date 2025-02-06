С украинцев "сдирают" комиссию за обмен долларов: какие купюры не хотят принимать обменники

Обменники валюты, отказывающиеся принимать старые купюры или обменивающие их только с комиссией, могут начать лишать лицензии. Украинцы в праве подавать в Национальный банк (НБУ) жалобы на таких недобросовестных дельцов.

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Об этом сообщил народный депутат, первый заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк ("Голос"). Он призывает Нацбанк максимально жестко реагировать на подобные обращения граждан.

"За последние две недели я уже несколько раз от разных людей слышал, что снова вернулась история со "старыми долларами". Когда за купюры до 2006 года предлагают обмен с комиссией 10%. Напомню, что эта проблема уже поднималась несколько раз у нас на Комитете и Нацбанком. И решение было быстро наказывать недобросовестные обменники за такую схему", – отметил Железняк.

Кроме того, он считает, что законодателям следует вернуться к вопросу повышения авансового налога для рынка обмена валют. Авансовый взнос по налогу на прибыль, уплаченный в связи с начислением/уплатой дивидендов, является частью налога на прибыль.

"Граждане, которые с тем сталкиваются, могут обратиться с жалобой в НБУ, чтобы немного помочь найти всех нарушителей", – напомнил Железняк.

НБУ запрещает банкам и небанковским финучреждениям устанавливать ограничения по номиналу или году выпуска действительных и настоящих банкнот иностранной валюты. В то же время, на "законных" основаниях банки и обменники могут не принимать только испорченную валюту. В частности, украинцам могут отказать в обмене купюр, которые:

имеют поврежденные элементы дизайна и защиты;

типографские недостатки;

имеют общие загрязнения или занимающие половину банкноты (в том числе видимые в ультрафиолетовых лучах);

имеют изменения исходного цвета бумаги или изображений;

порванные, резаные, обожженные, старые, гнилые.

Такие банкноты можно сдать на инкассо за отдельную плату. Банк отправляет такие средства в банк-корреспондент за границей (инкассо), а со своего клиента берет плату в размере 10%.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в прошлом году в Украине была разоблачена организованная преступная группа, которая сбывала поддельную иностранную валюту. В общей сложности фальшивомонетчики продали 6 600 поддельных долларов и пытались сбыть еще 3 300 долларов. Подозреваемые покупали поддельные доллары, а затем обменивали их на гривну в пунктах обмена валют.

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