С 1 мая весь бензин в Украине станет спиртным: что изменится для водителей и как к этому готовились АЗС

С 1 мая 2025 года сети АЗС обязаны продавать бензин, содержащий не менее 5% биоэтанола (сприта). АЗС уже должны были к новым требованиям подготовился заранее, а на части заправок уже доступно топливо с маркировкой Е5, цены остаются на уровне около 53–54 грн/л.

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OBOZ.UA разобрался, что такое биоэтанол, для чего его добавляют в горючее, как к этому готовились АЗС, и есть ли риски для автомобилей. Биоэтанол – это очищенный этиловый спирт, который производится из растительного сырья.

В Украине его чаще всего производят из кукурузы или сахарной свеклы – то есть из того, что у нас хорошо растет и массово перерабатывается на спиртовых заводах. Александр Сиренко, главный редактор отраслевого издания "НефтеРынок", в комментарии OBOZ.UA пояснил, что обязательное добавление биоэтанола – это логический шаг после потери поставок горючего из Беларуси и России в 2022 году.

"Сейчас мы получаем большинство бензина из Европы, а там уже давно используют смеси с этанолом – от 5% до 10% и больше", – отмечает эксперт. То есть на самом деле украинцы уже несколько лет заправляются горючим с примесями этанола – просто без официальной маркировки. Нововведения с 1 мая узаконивают этот процесс и позволяют больше использовать украинское сырье. Причин несколько:

экология – биоэтанол уменьшает выбросы CO₂;

– биоэтанол уменьшает выбросы CO₂; экономика – в некоторые периоды биоэтанол дешевле бензина, что позволяет удешевить топливо.

К тому же в США на многих заправках вообще продают бензин с отметкой Е15 – то есть 15% спирта, а в Бразилии и Аргентине таких примесей еще больше – до 70%. Украина только приближается к мировым стандартам.

Как АЗС готовились к переходу

Одна из киевских автозаправок, посетившая команда OBOZ.UA, рассказала, как подготовилась к переходу на новые стандарты. Здесь предварительно провели необходимую модернизацию – очистку и подготовку резервуаров для хранения бензина с биоэтанолом, обновили маркировку в чеках, а также обеспечили соответствие всего оборудования техническим требованиям.

Горючее поступает на АЗС уже в готовом виде – смешанным на нефтебазе в соответствии с нормами ГОСТа, поэтому никакого "разведения" на месте не происходит. Ежедневно осуществляются контрольные проверки качества, чтобы покупатели могли быть уверены в стабильности и безопасности продукта.

Будут ли изменения на АЗС: маркировка, проверки, цена

Пока на стелах заправок не появится отдельной маркировки о наличии биоэтанола, хотя на чеках такая отметка есть – например, "Е5". В дальнейшем, когда все АЗС перейдут на одинаковый тип горючего, возможно, в этом просто не будет нужды.

Впрочем, сам переход на биоэтанол требует серьезной подготовки. По словам Сиренко, спиртовая примесь обладает свойством поглощать влагу и "тащить" на себя примеси, поэтому резервуары для хранения горючего должны быть идеально чистыми. Именно поэтому многие станции в последние недели закрывались на "ремонты" – на самом деле проводили обязательную очистку хранилищ.

Опасно ли это для авто

Распространен страх среди водителей – что бензин со спиртом навредит двигателю. Однако, по убеждению Сиренко, если все сделано по стандартам, волноваться не стоит. "Технически опасность есть только там, где не соблюдаются стандарты. Если все сделано правильно, смесь с этанолом не вредит двигателям", – подчеркивает эксперт. Чтобы избежать рисков, в первые недели после внедрения новых норм рекомендуется заправляться на проверенных АЗС – тех, кто вкладывается в инфраструктуру, заботится о сервисе и проходит необходимые проверки.

А как насчет цен

Главный вопрос для многих водителей – не подорожает ли горючее? Ответ короткий — нет. По словам эксперта, биоэтаноловая смесь, которую сети уже законтрактовали в Европе, всего на несколько копеек дороже обычного бензина, и на фоне снижения мировых цен на нефть это вообще не почувствуется в кошельках.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на мировых рынках цены на нефть существенно снизились – удешевление составило средние 1,5%. Причина – беспокойство инвесторов из-за американских пошлин. Ожидается, что эти меры могут привести к замедлению экономического роста и соответственно уменьшению спроса на горючее.

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