На мировых рынках переписали цены на нефть: как США повлияли на стоимость ресурса

На мировых рынках цены на нефть ощутимо снизились – удешевление составило средние 1,5%. Причина – беспокойство инвесторов из-за американских пошлин. Ожидается, что эти меры могут привести к замедлению экономического роста и, соответственно, уменьшению спроса на топливо.

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается: в то же время отдельные марки нефти подешевели еще больше. Так, по состоянию на 02:55 по Гринвичу:

фьючерсы на нефть Brent снизились на 1,1 доллара, или 1,6% – до 66,86 за баррель;

нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 1,11 доллара, или 1,7% – до 63,57 за баррель.

При этом отмечается: эффект от удешевления основных марок ресурса усиливает заметный рост стоимости ресурса во время предыдущих сессий. В частности:

Brent тогда подорожала на 3,2%;

WTI – на 3,54%.

"Общий тренд остается нисходящим, поскольку инвесторам сложно поверить в стабильный рост спроса и предложения на нефть. Особенно на фоне негативного влияния тарифов на глобальную экономику и увеличения поставок от ОПЕК+", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: также цены снизились из-за ослабления опасений относительно дефицита поставок. Это, отмечается, произошло после "признаков прогресса в ядерных переговорах между США и Ираном".

Аналитики напомнили: на прошедшей неделе опасения по поводу сокращения поставок иранской нефти – а также надежды на торговое соглашение между США и Европейским Союзом – способствовали росту нефти марок Brent и WTI примерно на 5%. Это, отмечается, "было первое недельное удорожание за последние три недели".

"На переговорах США и Иран договорились начать подготовку рамочной базы для вероятного ядерного соглашения. ...Этот прогресс последовал за введением дополнительных санкций США на прошедшей неделе против независимого китайского нефтеперерабатывающего завода, который, как утверждается, перерабатывал иранскую нефть, усилил давление на Тегеран на фоне переговоров", – объяснили авторы материала.

Впрочем, резюмируется, несмотря на это, рынки продолжают демонстрировать признаки тревожности. Причинами этого, отмечается, являются:

американские пошлины;

торговая война между США и Китаем.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем Чехия присоединилась к клубу стран, сумевших полностью отказаться от российской нефти. Это стало возможным благодаря проекту TAL-PLUS, который заключался в модернизации Трансальпийского нефтепровода (TAL).

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