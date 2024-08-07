Рынок труда в аграрном секторе страдает от дефицита кадров: названы наиболее нужные специальности

В аграрном секторе Украины самый большой дефицит специалистов наблюдается среди рабочих профессий, таких как слесари, токари, сварщики и электричества. Компании вынуждены повышать зарплаты и изменять подходы к мотивации работников из-за войны и мобилизации, что затрудняет поиск и содержание кадров.

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Об этом пишет AgroPortal. Исследование рынка труда за первое полугодие 2024 года, проведенное компанией Agrohub, показывает, что спрос на работников агросектора остается высоким, в частности, на специальности, связанные с агрономией, инженерией и производством.

Дефицитные специальности

Только 14% компаний отметили, что испытывают сплошную нехватку кадров в агрономической, инженерной и земельной службах. Однако большинство опрошенных (64%) столкнулись с дефицитом персонала в отдельных подразделениях и должностях.

Наиболее дефицитными оказались рабочие специальности, такие как слесарь, токарь, сварщик, электрик – сообщили 79% компаний. Линейные агрономы занимают второе место по дефициту кадров (64%), а инженеры по ремонту и энергетике (57%) и механике (50%) закрывают тройку наиболее дефицитных специальностей.

Ключевой причиной сложностей с закрытием вышеупомянутых вакансий является война и мобилизация, поскольку на этих позициях в основном работают мужчины. В первом полугодии 2024 года среди сотрудников агрономической службы было всего 7% женщин, а инженерной – 2%. Среди должностей земельной службы большинство составляют женщины – 76%.

Изменения в уровне дохода

В ответ на дефицит кадров 71% компаний повысили заработную плату сотрудникам агрономической, инженерной и земельной служб. Среднее повышение зарплат составило 10-15%, в то время как в прошлом году этот показатель составлял 20-25%. 15% компаний рассматривают возможность повторного повышения дохода в конце года.

Бизнесы более дифференцированно подходят к изменению заработной платы, рассматривая центральный офис и локальные активы в отдельности. Приоритетом является сохранение персонала в производственных подразделениях , тогда как центральные офисы уже получают более высокие зарплаты.

Мотивационная часть дохода

Мотивационная часть дохода сотрудников посредством годового бонуса является нормальной практикой среди агробизнеса. 62% компаний заявили, что имеют постоянную политику бонуса, 31% еще разрабатывает такую политику, и только 8% не планируют ее внедрять в этом году. 70% опрошенных компаний уже приняли решение о выплате этого бонуса.

Несмотря на традиционные "мужские" должности, компании начинают привлекать женщин на такие позиции. Это процесс, требующий инвестиций в развитие соответствующей инфраструктуры, подготовку условий для комфортной работы женщин, адаптацию, изменение подходов и продвижение вакансий среди женщин. Однако потребность в персонале не растет быстрее, чем происходят изменения в гендерном балансе.

Как крупные, так и малые компании сталкиваются с аналогичными проблемами в поиске и содержании кадров. Если раньше крупные агрохолдинги могли перераспределять персонал между подразделениями, то кадровый дефицит стал системной проблемой для агробизнеса любого размера.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в НБУ отмечают: количество объявлений в сферах охраны, строительства и рабочих специальностей значительно превышает прошлогодние показатели, в то время как в сфере ИТ существенно сократилось. Также низкий спрос оставался в образовании, дизайне, искусстве и культуре.

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