Рынок нефти штормит: как угрозы США и Ирана повлияли на цены

Мировой нефтяной рынок продолжает штормить из-за эскалации угроз между США и Ираном относительно энергетической инфраструктуры Ближнего Востока. Вследствие этого цены на эталонные сорта нефти попеременно растут и падают.

Как сообщает Reuters, фьючерсы на Brent выросли на 65 центов – до $112,84 за баррель, на американскую WTI – на 84 цента, до $98,75 за баррель. Ранее во время сессии оба контракта падали более чем на $1.

"Настроения по нефти могут колебаться из-за недавних угроз и риторики, но их более устойчивое направление будет продолжать формироваться под влиянием потоков нефти на Ближнем Востоке", – сказала основательница компании по анализу рынка нефти Vanda Insights Вандана Хари.

Нефтяная инфраструктура Персидского залива на пороге "выжженной земли"

В субботу президент США Дональд Трамп пригрозил "уничтожить" электростанции Ирана, если тот не восстановит полноценную работу Ормузского пролива в течение 48 часов. В ответ спикер парламента Ирана Мохаммад Бакер Калибаф заявил, что в случае атак со стороны Соединенных Штатов энергетическая инфраструктура региона может быть "необратимо уничтожена".

"Это явно означает дальнейшую эскалацию, а это влечет за собой повышение цен на нефть. Однако некоторые ошибочно полагают, что Иран может уступить. Трамп пытается показать, что он может превзойти эскалацию, но этот путь может закончиться для инфраструктуры Персидского залива "выжженной землей"", – говорит основательница Energy Aspects Амрита Сен.

Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол называет кризис на Ближнем Востоке "очень серьезным" и хуже обоих нефтяных шоков 1970-х годов вместе взятых.

Последствия эскалации

Война уже повредила основные энергетические объекты в Персидском заливе и почти остановила судоходство через Ормузский пролив, по которому проходит около 20% мировых потоков нефти и сжиженного природного газа. Аналитики оценивают потери нефтедобычи на Ближнем Востоке в 7-10 миллионов баррелей в день.

Дополнительным фактором стали планы властей Ирака сократить добычу на месторождениях Basra Oil Company – с 3,3 млн до 900 тыс. баррелей в сутки, а также намерение НПЗ Индии и других стран Азии возобновить закупку иранской нефти.

Как уже сообщал OBOZ.UA США сняли санкции со 140 млн баррелей нефти из Ирана, которая уже находится в море. При этом американское правительство считает, что благодаря этому "иранская нефть" будет использована "против Ирана", ведь это может стабилизировать мировые цены.

