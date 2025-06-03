В Украине планируют возобновить работу одного из аэропортов: что известно и в какую сумму это обойдется

В Одесской области планируют восстановить аэропорт "Измаил", на это предусмотрено более 525 млн грн из госбюджета до 2027 года. Ожидается, что в случае успешной реализации проекта он сможет принимать до 360 тысяч пассажиров в год и создаст до 500 новых рабочих мест.

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Об этом говорится в проекте Стратегии восстановления и развития Одесской области на 2025-2027 гг., обнародованном на сайте Одесского областного совета. Общий объем инвестиций в такое восстановление - 525,9 миллиона гривен, которые должны быть предоставлены из государственного бюджета в течение трех лет.

Что предусматривает проект

Восстановление аэропорта - это не просто косметический ремонт. План работ включает:

разработку технико-экономической документации;

строительство нового пассажирского терминала;

модернизацию взлетно-посадочной полосы;

приобретение спецтехники и оборудования;

сертификацию аэродрома в соответствии с международными стандартами;

обучение персонала и создание системы безопасности в сотрудничестве с пограничной службой и авиакомпаниями.

Аэропорт "Измаил" не функционирует с 2010 года. Его инфраструктура устарела, терминал и ВПП не соответствуют требованиям безопасности, а сам объект не имеет международной сертификации. Однако расположение вблизи Дуная и румынской границы придает аэропорту стратегическое значение для региона, особенно в контексте послевоенного восстановления логистики и туризма. Согласно проекту, планы на финансирование пока следующие:

2025 год - 90 млн грн;

- 90 млн грн; 2026 год - 235,9 млн грн;

- 235,9 млн грн; 2027 год - 200 млн грн.

Партнерами выступают Одесская ОГА (областная государственная администрация), КП "Аэропорт Измаил", Государственная пограничная служба, авиакомпании, школы пилотов и международные организации. Ожидается, что в случае успешного завершения реконструкции

пропускная способность составит до 360 тысяч пассажиров в год;

ежедневно будут осуществляться три рейса от лоукостеров , таких как A320 или B737-800;

, таких как A320 или B737-800; создастся до 500 новых рабочих мест;

ожидается рост доходов местных бюджетов за счет развития бизнеса и туризма.

Конечно, пока пока необходимо приобрести спецтехнику, провести сертификацию аэродрома и обучение авиационного персонала. Ожидается, что такое восстановление может существенно снизить транспортную изоляцию южного региона, способствовать децентрализации авиаперевозок и стать шагом к восстановлению украинской инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, ирландский лоукостер Ryanair готов вернуться в Украину после войны и перевезти миллионы пассажиров, но требует от аэропортов агрессивных скидок на аэропортовые сборы. Без таких условий компания пригрозила сократить объем рейсов в три раза.

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