Ряд важных для российских импортеров банков Китая остановили все расчеты с РФ: детали

Китайский Zhejiang Chouzhou Commercial Bank сообщил клиентам об остановке сделок со страной-террористкой Россией. Причем это не единственное финучреждение, которое пошло на это.

Об этом российскому изданию "Ведомости" рассказали три бизнесмена, информацию подтвердили в деловых объединениях и финансовые консультанты. Менеджеры банка сообщили клиентам о прекращении отношений с любыми российскими или беларускими организациями на прошлой неделе.

"Из-за этого у нас уже сорвалось несколько сделок ", – рассказал владелец одной из компаний. Остановка расчетов из-за китайского Нового года означает, что логистический коллапс почти неизбежен – вывезти товар не будет возможности, по крайней мере до марта, из-за долгих выходных (официально они продлятся с 10 по 17 февраля).

Через несколько недель менеджер банка сообщил о полном прекращении расчетов с Россией, независимо от продукции или валюты платежа. Chouzhou стал основным расчетным центром для импортеров из-за сравнительно мягкого комплаенса и географического положения – его штаб-квартира находится в Иу, одном из главных логистических узлов китайского экспорта в Россию.

При этом Chouzhou не единственный банк, ограничивший финансовые отношения с Россией. Другая финансовая организация – одна из трех крупнейших в Китае – закрыла его компании валютный счет, сохранив возможность переводить деньги в юанях. Но по платежам резко усилился комплаенс: в банке требуют подтверждения, что покупатель товара не имел контактов с санкционными лицами и компаниями, что продукция не будет использоваться для нужд оборонного комплекса, не будет поставляться в Крым и т. д.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Европейском Союзе рассматривается возможность ограничить поездки дипломатов России по странам, где они аккредитованы. Так, им будет запрещено передвигаться по другим государствам Шенгенской зоны. Это может быть сделано в рамках 13-го пакета санкций против РФ.

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