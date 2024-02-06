Новые санкции ЕС ограничат перемещение дипломатов РФ по Шенгенской зоне – Politico

В Европейском союза рассматривают возможность ограничить поездки дипломатов страны-агрессора России по странам, где они аккредитованы. Так им будет запрещено передвигаться по другим государствам Шенгенской зоны. Это могут сделать в рамках 13-го пакета санкций против РФ.

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Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщило издание Politico с ссылкой на источники. Такое предложение обсуждали представители рабочих групп стран ЕС на встрече на выходных. Ожидается, что о новом пакете могут объявить ко второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

Собеседники журналистов рассказали, что ограничить поездки российских дипломатов по стране, где они аккредитованы, и таким образом запретить им передвигаться по другим странам Шенгенской зоны, давно просит Чехия.

Однако, как говорится в материале, сделать это будет не просто, ведь большинство поездок внутри Шенгенской зоны обычно не контролируется. Глава МИД Чехии Ян Липавский в в 2023 году предлагал настаивать на биометрических паспортах для дипломатов.

Источники издания отмечают, что Еврокомиссия также расширит списки российских компаний, которым европейские фирмы не могут продавать товары двойного назначения и военную продукцию.

Также в список пожеланий некоторых стран-членов ЕС впервые вошел запрет на импорт алюминия из РФ, но он может оказаться "слишком амбициозным, учитывая, что на подписание соглашения осталось всего три недели".

Как сообщал OBOZ.UA, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сказал, что в 13-й пакет санкций против РФ не войдут ни новые импортные запреты, ни ограничения против крупных российских компаний. ЕС введет ограничительные меры, в частности, в отношении компаний из разных стран, которые помогают РФ обходить уже действующие запреты.

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