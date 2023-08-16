Между Украиной и Польшей пустят два новых поезда: какие маршруты

Между Украиной и Польшей планируют запустить еще два железнодорожных маршрута. Один из них соединит Раву-Русскую с Варшавой. Второй – поезд Санок – Хирев, который ходил до 2010 года, но был отменен из-за наплыва контрабандистов.

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После 13 лет перерыва этот поезд получил шанс снова соединить Подкарпатское воеводство и Львовскую область. Об этом сообщили в польской железнодорожной компании SKPL, пишет Ukrayina.pl.

Частный перевозчик заявил о готовности запустить три ежедневных пары поездов с 15 декабря 2024 года по 14 декабря 2029 года. Такой план появился после того, как в начале 2023 года "Укрзалізниця" завершила ревитализацию украинского участка пути от Хирева до границы с Польшей.

SKPL Cargo также получил разрешение на осуществление пассажирских железнодорожных перевозок между Украиной и Варшавой. Это маршрут из Рава-Русской. Предположительно, его запустят с 24 августа.

По словам заместителя председателя Львовской ОВА Юрия Бучко, этот поезд будет ежедневно отправляться из Рава-Русской в Варшаву, выполняя по два рейса. Предполагаются, что новые поезда помогут разгрузить популярные маршруты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину 11 августа не прибыл поезд из Венгрии, хотя прибытие было запланировано в расписании. Речь идет о рейсе 628 Дебрецен – Мукачево.

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