Инфляция перевалит за 10% при одном условии: украинцам рассказали, чего ждать от цен на продукты в 2025-м

В 2025 году цены на продукты Украине продолжат оказывать решающее влияние на инфляцию. Ее темпы будут зависеть от урожая – если он окажется низким, рост потребительских цен вновь перевалит за 10%. В такой ситуации продолжат быстро дорожать и продукты питания.

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Об этом OBOZ.UA рассказал директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его словам, Украина "очень зависима от урожая". "Мы собрали в 2023 году очень хороший урожай, и инфляция была минимальная, даже меньше, чем в США", – напомнил специалист.

В то же время, 2024 год оказался неурожайным, что сказалось и на ценах. "Мы собрали минус 10 млн тонн зерновых, минус 30% картофеля, если так брать борщевой набор как индикатор. Это однозначно способствовало росту цен на продовольственную корзину", – отметил экономист.

Поэтому, по его словам, если 2025 год снова будет неурожайным, проблемы останутся. Если же получится собрать много сельхозпродукции, показатели роста цен можно уменьшить.

"Если 2025 год будет неурожайным, я думаю, что инфляция перевалит за 10% и более. Если будет урожайным – хотя бы так, как был 2023-й, то я думаю, что инфляция может быть даже меньше. Инфляция не в полной мере, но от урожайности очень сильно зависит и общий объем предложения на рынке, и ценовая ситуация с продовольствием", – объяснил эксперт.

Напомним, в ноябре 2024-го годовая инфляция в Украине ускорилась до 11,2%. Это больше, чем ожидалось, так как Национальный банк Украины (НБУ) прогнозировал инфляцию выше 9% только по итогам года. По состоянию на ноябрь цены на продукты питания выросли на 14,4% за год, а больше всего подорожали яйца (+54,6%) и овощи (+13,7%).

НБУ также прогнозирует, что цены в Украине будут активно расти по меньшей мере до середины 2025 года. Темпы инфляции удастся замедлить с началом сбора первых урожаев сельскохозяйственных культур, считают аналитики Нацбанка.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Пендзина, заморозка социальных стандартов в Украине позволяет правительству выплачивать действующие суммы в условиях войны, но заметно снижает покупательную способность населения. При прогнозируемой инфляции в 2025 году все украинцы почувствуют, как их реальные доходы сокращаются.

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