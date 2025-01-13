Рост цен в Украине бьет рекорды: какие продукты подорожали больше всего

Украинцы могут столкнуться с дальнейшим ростом цен на овощи и фрукты из-за ограниченного предложения. Больше всего за последнюю неделю подорожали белокочанная капуста, морковь, лук, тепличные огурцы и сладкий перец. В то же время цены на тепличный томат снизились.

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Об этом сообщили аналитики EastFruit. На украинском рынке плодоовощной продукции после новогодних праздников наблюдается стойкий рост цен на ключевые товары борщового набора.

В частности, продолжает дорожать белокочанная капуста, которая еще до праздников показывала тенденцию роста стоимости. Похожая ситуация с морковью: цены на нее, начавшие подниматься еще в декабре, снова увеличились. Более высокими, чем в конце предыдущего года, стали также цены на лук. Кроме того, заметно возросла стоимость цветной капусты и брокколи.

В сегменте тепличных овощей снова подорожали огурцы и сладкий перец. В то же время цены на тепличный томат начали снижаться, что связано с сезонным увеличением предложения на рынке. Что касается зелени, ее стоимость осталась стабильной и не претерпела изменений.

На фруктовом рынке также зафиксирован дальнейший рост цен. Несмотря на то, что стоимость яблока в Украине уже достигла самого высокого уровня за последние 8 лет, цены на этот фрукт продолжают расти. Кроме яблок, дороже, чем в декабре, продавались гранат, киви, банан и хурма. Единственными подешевевшими товарами стали мандарины, демонстрирующие снижение цены после праздничного ажиотажа.

В целом, на украинском рынке ощущается давление сезонного дефицита отдельных категорий продукции, что способствует удорожанию большинства овощей и фруктов. Потребителям приходится платить больше, а участники рынка активно реагируют на рост спроса и дефицита.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, цены на яблоки в Украине продолжают расти из-за активного спроса и ограниченного предложения высококачественной продукции. Пока они уже на 61% выше, чем в прошлом году, и могут подняться еще ближе к весне.

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