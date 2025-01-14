Россию могут заставить сесть за стол переговоров: Байден приготовил Путину прощальный "подарок" за $300 млрд

Администрация президента США Джо Байдена предприняла последнюю попытку конфисковать замороженные за границей $300 суверенных российских активов. Такой шаг был сделан за неделю до инаугурации следующего главы Белого дома – республиканца Дональда Трампа.

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Как сообщили CNN осведомленные источники, советники Байдена пытаются убедить европейских партнеров перевести $300 млрд Центробанка РФ, иммобилизированные в банках Евросоюза, на новый эскроу-счет. Разблокировать их хотят только в рамках соглашения о мирном урегулировании войны в Украине.

Преимущественная часть этих денег по-прежнему хранится в европейских банках, хотя небольшая часть остается в банках США. Переговорщик от США объяснил, что этот жест должен стать посланием для Кремля: "Если вы хотите вернуть эти деньги, вам придется сесть за стол переговоров".

Более того, представители команды Байдена провели ряд консультацией с представителями следующей администрации, в том числе с сенатором Марко Рубио и конгрессменом Майком Уолцем, которым Трамп предложил должности государственного секретаря и советника по национальной безопасности соответственно. В Белом доме подчеркнули, что хотят передать следующей администрации максимально сильную позицию по ситуации в Украине, и в команде Трампа такую инициативу в целом поддержали.

Но вот европейская сторона оказалась не в восторге от такого предложения и выразила обеспокоенность насчет нарушения международного права, если банки просто конфискуют российские активы. В США предполагают, что лидер немецкой партии "Христианско-демократический союз" Фридрих Мерц, обладающий большими шансами стать следующим канцлером, открыт к идее продолжения этой стратегии.

Как уже сообщал OBOZ.UA, замороженные $300 млрд могут использовать для выплаты репараций Украине после окончания войны. То, что Кремль вряд ли увидит эти средства вновь, допускают даже в самой РФ. В частности, директор банка ВТБ Андрей Костин открыто заявил, что не верит в то, что санкции скоро снимут.

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