В Россию заманивают выходцев из Африки: будут жить в деревнях-колониях и выращивать картошку

Пока сами россияне бегут в города из-за крайне низкого уровня жизни в деревнях, власти страны-агрессора задумали заселить сельскую местность жителями Африканского континента и занять их выращиванием картошки и коров. Для этого планируют построить 30 так называемых Афродеревень – колоний, в которых поселят африканеров, которые решили эмигрировать из Африки в Россию.

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Речь идет о фермерах из Европы, которые еще в 17-м веке поселились на африканском континенте. Так, в Тверской области в начале августа с помпой провели церемоню закладки первого камня под строительство такой "Афродеревни". Как сообщают росСМИ, на "торжество" прибыли топ-чиновники региона и даже африканские дипломаты.

Всего в России собираются переселить около 3000 африканеров – глав семейств с их членами семей. Программа рассчитана на 5 лет.

По словам российских чиновников, африканеров в России привлекают "традиционные семейные ценности". А саму РФ они якобы считают "государством с высоким нравственно-духовным укладом". На родине африканеры живут в основном в бедных регионах и сохраняют жесткий патриархальный уклад.

Предполагается, что на участке в Тверской области появится поселение, жители которого будут заниматься сельским хозяйством. В частности, выращивать картофель или заниматься разведением коров.

Как сообщал OBOZREVATEL, после полномасштабного вторжения в Украину Россия столкнулась с наибольшим дефицитом рабочей силы за последние десятилетия. Только по данным опросов российского центробанка, количество доступных рабочих рук в РФ сократилось до уровня кризисного 1998 года.

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