"Охотятся" на лес, а платят в рублях: россиянам начали блокировать сделки в стране ЕС

Министерство обороны Финляндии заблокировало 11 сделок на покупку недвижимости гражданами России, Израиля, Казахстана и Кыргызстана из-за рисков для национальной безопасности. Наибольший интерес покупатели проявляли к участкам вблизи Балтийского моря, что власти расценили как потенциальный элемент гибридного влияния.

Видео дня

Об этом пишет YLE. Отказы касались как жилых, так и коммерческих объектов, расположенных преимущественно в стратегически важных районах страны – вблизи Балтийского моря, транспортных путей и военных зон.

Министр обороны Антти Хяккянен, который лично принимал решение, отметил, что недвижимость может быть инструментом гибридного влияния. По его словам, государство имеет право блокировать операции, которые потенциально могут угрожать обороноспособности или безопасности поставок. Соответственно, сделки, которые вызвали подозрение, были отклонены, чтобы избежать возможных рисков шпионажа, саботажа или неконтролируемого использования территорий.

Правительство видит в таких покупках риск "скрытого контроля" над стратегическими объектами. Именно поэтому особое внимание уделяется участкам вблизи побережья Балтийского моря, судоходных каналов и ключевых транспортных коридоров.

Среди заявителей – несколько граждан России, в том числе один, который проживает в Чехии и планировал приобрести лесные хозяйства в разных регионах Финляндии. Еще один россиянин хотел купить два смежных участка в Пуумали, при этом оплата за недвижимость была проведена в рублях за день до подписания соглашения, что также вызвало подозрения властей.

Кроме россиян, в списке отказов – граждане Израиля, Казахстана и Кыргызстана. Так, гражданин Израиля пытался приобрести коттедж для отдыха в районе Вийтосия, хотя ни он, ни его семья никогда не посещали Финляндию. Гражданин Казахстана хотел получить в собственность заброшенный поселок в Пункахарью, при этом, по данным Министерства обороны, он связан с высокопоставленными чиновниками российского правительства.

Также два человека с двойным гражданством России и Израиля планировали купить участок площадью 3,5 гектара вблизи важных морских транспортных путей. В правительстве считают, что такие приобретения могут быть использованы в геополитических целях, а потому представляют потенциальную угрозу.

Объекты, по которым принят отказ, расположены в Миккели, Парайнени, Пуумали, Тайпалсаари, Савонлинни, Симо, Коуволи, Париккали, Колари и Торнио. Сейчас решение министерства еще не вступили в окончательную юридическую силу, но уже стали сигналом об усилении контроля над иностранными инвестициями в стратегические зоны страны.

Стоимость жилья в Финляндии остается одной из самых высоких в Северной Европе. В Хельсинки цена квадратного метра составляет около 3,5 тысяч евро, в крупных городах – примерно 2,6 тысячи евро, а в меньших населенных пунктах – от 1,5 до 2 тысяч евро. Несмотря на это, спрос со стороны иностранцев, особенно из стран, не входящих в ЕС, остается заметным, что заставляет власть действовать еще осторожнее.

Министр Антти Хяккянен подчеркнул, что Финляндия использует все законные инструменты для защиты своей территории от гибридного влияния. В частности – усиление контроля над сделками с недвижимостью и запрет на въезд гражданам России и Беларуси, введенный летом.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Якутии (регион РФ) из-за нехватки средств в бюджете временно отменяют автобусные маршруты и возникают перебои с продуктами, особенно в отдаленных районах. Восстановление услуг и поставок будет возможно только после принятия бюджета и выделения финансирования.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!