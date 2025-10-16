Маршрутки отменяют, а продуктов не хватает: в одном из регионов РФ "закончился" бюджет

В Якутии (регион РФ) из-за нехватки средств в бюджете временно отменяют автобусные маршруты и возникают перебои с продуктами, особенно в отдаленных районах. Восстановление услуг и поставок будет возможно только после принятия бюджета и выделения финансирования.

Об этом сообщают росСМИ. По данным главы Минтранса региона Владимира Сивцева, это коснется линий "Якутск – Покровск – Мохсоголох", "Якутск – Бердигестях", "Якутск – Намцы – Хатырик" и "Нижний Бестях – Чурапча".

Возобновление работы маршрутов запланировано только на январь 2026 года, причиной ограничений названо отсутствие средств в бюджете на финансирование общественного транспорта. "Сейчас по ряду программ цифры отсутствуют, с нулей. Ко второму чтению финансирование появится. Давайте такие вопросы пока не ставить", – отметил председатель профильного комитета парламента республики Юрий Николаев.

На фоне ограничений в транспорте и дефицита бюджета возникли перебои с поставками продуктов в северных районах Якутии. В частности, социально значимые продукты, такие как мука, хлеб и сахар, доставляют в регион в значительно меньшем количестве. "Предприниматели такие продукты не возят. До Нового года еще дотянем, а дальше как?", – отметил представитель Булунского улуса на заседании парламента.

Продовольствие, завозимое властями, в первую очередь распределяют по семьям военных и учебным заведениям. Остальные жители получают остатки в магазинах, что особенно ощутимо в поселках, расположенных за 2500-2900 км от Якутска, таких как Саскила.

Ранее якутская компания "Арктическая торгово-логистическая компания", занимавшаяся доставкой социально значимых продуктов в северные районы, потеряла финансирование из-за нехватки средств в бюджете. Поставки по автозимнику на 2025-2026 годы объявлены приостановленными.

На фоне дефицита бюджета власти республики готовятся к массовым сокращениям в бюджетных организациях, которые уже частично начались. Федерация профсоюзов Якутии призвала не скрывать информацию об увольнениях, но глава регионального Минфина Валерий Алексеев отрицал планы сокращений, заявив, что профсоюзы "нагнетают обстановку".

По данным единого портала бюджетной системы РФ, совокупный дефицит регионов на конец сентября 2025 года достиг 724,8 млрд рублей, тогда как в 2024 году на тот же период был профицит в 472,1 млрд рублей. Промежуточный дефицит зафиксирован в 68 субъектах (против 45 в прошлом году).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, чтобы наполнить бюджет на следующий год, Кремлю придется "включать печатный станок", то есть печатать недостающие деньги. А кроме того – влезать в долги. Других вариантов поддержки экономики России в экспертной среде не видят.

