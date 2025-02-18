Россия запугивает Европу ложью и манипуляциями об энергетике: разоблачены топ-фейки Кремля

Чем холоднее становится, тем отчаяннее Кремль распространяет свои "энергетические" фейки. Причем дезинформирующие кампании РФ носят многовекторный характер и, например, касаются тем изменения климата, энергетической зависимости Европы от России, остановки транзита российского газа через Украину и других, а порой даже противоречат друг другу.

Видео дня

Самые распространенные зимние "ужастики" России разоблачили специалисты по STOP FAKE. В то же время они отмечают, что способность Европы обходиться без российских энергоресурсов уже опровергла прокремлевскую пропаганду.

Сезонная запугивающая компания

В январе пропагандисты использовали правдивое заявление о сокращении запасов газа в хранилищах Европы из-за похолодания, чтобы построить вокруг него снежный ком лжи. Впрочем, в действительности эксперты подтвердили, что количество газа остается на достаточном уровне, а запасы сократились даже слабее, чем в прошлых годах.

Выдача желаемого за действительное

Активнее всего за последние месяцы распространяется миф о неизбежной и неразрывной зависимости Европы от российских поставок ископаемого топлива. Мол, из-за них ЕС стагнирует, разваливается и движется к экономическому и политическому коллапсу.

Но вместе с тем другие пропагандисты противоречат этому, утверждая, что показатели потребления Евросоюзом российского газа достигли рекорда. Но правда в том, что поставки российского газа в европейские страны значительно упали после того, как Кремль решил сократить поставки в 2022 году. В настоящее время трубопроводный газ попадает из России в Европу только через газопровод "Турецкий поток", а больше всего его поступает в Венгрию и Сербию.

Настраивание ЕС против Украины

Другая объемная тема – решение Украины прекратить транзит российского газа по своей территории. Поэтому прокремлевские СМИ обвинили Украину в использовании энергетики для шантажа Европы и изобразили ее неблагодарной. Другие же сосредоточились на вероятном экономическом ущербе для экономики ЕС.

Немногочисленные СМИ признали, что Украина не обязана принимать транзит газа из другой страны, которая пытается ее уничтожить. И, если бы Кремль действительно заботился об экономике ЕС, его лидеры прекратили бы вторжение в Украину.

Изменение климата – как оружие пропаганды

Пророссийские пропагандисты создали массу конспирологических и конъюнктурных нарративов вокруг темы изменения климата, причем их фейки изменяются в зависимости от аудитории. Например, испаноязычную аудиторию, которая склонна верить в изменение климата, Кремль накручивает его реальность, а тех, кто это отрицает – наоборот.

Но часто пропагандисты просто берут нейтральное заявление и придумывают оставшуюся информацию, формируя вокруг правдивого утверждения несколько слоев фейков, чтобы создать необходимый месседж.

Таким образом, Кремль, как всегда, извращает реальность в соответствии со своими потребностями и повесткой дня, порождая путаницу и манипуляции. У пропагандистов Европа то разрушается, то тайно преуспевает за счет российского газа, а изменение климата у них – это обман, за исключением случаев, когда это оружие.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине также распространяют фейки по энергетике – в частности, что в случае похолодания могут снова начать отключать электроэнергию. Но в "Укрэнерго" уверяют, что единственной причиной возможных ограничений электроснабжения могут быть обстрелы энергоструктур со стороны российских войск.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!