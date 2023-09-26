Такого не было 8 лет: Россия возобновила экспорт автогаза через Керченский порт в Крыму – Reuters

Российские производители сжиженного нефтяного газа (LPG) возобновили регулярный экспорт пропана и бутана через порт Керчь в оккупированном Крыму. Поставки возобновились после 8-летнего перерыва.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в энергетической отрасли РФ. Регулярный экспорт сжиженного газа из Керчи был приостановлен в 2015 году после более широких международных санкций против российских компаний и производителей из-за оккупации Крыма в 2014 году.

По данным источников, регулярные поставки сжиженного газа или пропана и бутана с российских заводов в Керчь для дальнейшего экспорта начались во второй половине июня.

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"Поставки идут по железной дороге в порт Кавказ (Азовское море), а затем паромом в Керчь, поскольку транспортировка LPG через Крымский мост запрещена", – сообщил источник, знакомый с торговыми потоками.

Отметим, сжиженный газ в основном используется как топливо для автомобилей, отопления и производства других нефтехимических продуктов.

После введения ограничений находящиеся под санкциями российские компании перенаправили значительные объемы сжиженного газа из Европы на восток, преимущественно в Китай, а также на российские черноморские терминалы для дальнейшего экспорта в Турцию, Северную Африку и Балканские страны.

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