Бензин рекордно подорожал: чего украинцам ждать от цен

В Украине средняя цена бензина А-95 составляет 54,22 грн/л, ДТ – 53,91 грн/л. Это рекорд за последние 8-9 месяцев, то есть с начала 2023 года, и он связан с мировыми ценами на нефть. На удешевление топлива в Украине рассчитывать не стоит – даже если нефть перестанет дорожать, стоимость на АЗС еще немного вырастет.

Дело в том, что влияние мировых цен на нефть на украинский рынок происходит с некоторой задержкой. Об этом рассказал аналитик профильного издания "Нафторинок" Александр Сиренко в комментарии OBOZREVATEL.

"Причина таких высоких, рекордных за последние 8-9 месяцев цен, – дорогая нефть в мире. Там происходит, к сожалению, какое-то политическое и психологическое давление на продавцов нефти. То есть два крупнейших продавца выходят и говорят, что в мире будет дефицит нефти и цены из-за этого будут высокими. Они транслируют это около месяца", – отметил специалист.

Видео дня

Что происходит с ценами на нефть?

Сегодня, 26 сентября, рост нефти приостановился. Сорт WTI продают дешевле $90, что явилось серьезным сигналом для рынка. В целом с июня нефть в мире подорожала на 25%.

При этом эксперты не могут четко спрогнозировать, возобновится ли взлет цен, говорится в материале Bloomberg. "Ралли последних недель выдохлось, но в то же время нет никаких убедительных факторов, которые могли бы оказать значительное давление на цену в сторону ее снижения", – сказала Вандана Хари, основательниця консалтинговой компании Vanda Insights.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, мировые нефтеперерабатывающие заводы не успевают производить достаточное количество дизельного топлива. Это провоцирует новый виток инфляции, лишая страны топлива для индустрии и транспорта. Стоимость дизеля растет по всему миру.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!