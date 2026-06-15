Россия уничтожила уникальный объект «Новой почты»: что с посылками

В ночь на 15 июня в результате очередной российской ракетной атаки был полностью разрушен сортировочный терминал "Новой почты" в Киеве. Этот объект был уникальным – наиболее инновационным и оснащенным передовым мировым оборудованием для автоматической сортировки посылок. Стоимость уничтоженных посылок клиентам компенсируют.

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Об этом сообщил генеральный директор компании Евгений Тафийчук. Однако он заверил, что, несмотря на значительные материальные убытки, главный актив – люди и корпоративные ценности – остались невредимыми.

Последствия удара и безопасность персонала

Тафийчук назвал разрушенный терминал символом технологического развития, внедрения Lean-культуры и масштабных инвестиций в будущее украинской логистики даже в условиях военного положения.

"В этот терминал вложены не только средства. В нем воплощены знания, опыт, амбиции и вера тысяч людей в то, что украинский бизнес может создавать объекты мирового уровня даже во время войны", – подчеркнул глава логистической компании.

Но несмотря на то, что физические активы компании были уничтожены:

все сотрудники сортировочного центра во время атаки находились в безопасности , пострадавших нет;

, пострадавших нет; были запущены заранее подготовленные резервные схемы работы и альтернативные логистические маршруты, чтобы минимизировать задержки;

и альтернативные логистические маршруты, чтобы минимизировать задержки; сортировочный центр планируется полностью восстановить, сделав его еще более современным и мощным.

"Следите за отслеживанием в мобильном приложении и отправляйте еще больше посылок родным и близким", – советует Тафийчук.

В компании пообещали компенсировать клиентам убытки, связанные с потерей отправлений. В ближайшее время с получателями свяжутся для уточнения деталей возмещения.

Россия атакует "Новую почту"

В течение последнего месяца Россия уже неоднократно атаковала инфраструктуру крупнейшего частного логистического оператора Украины. В частности, ударам подверглись следующие объекты "Новой почты":

12 июня – "Шахед" поразил терминал в Запорожье;

– "Шахед" поразил терминал в Запорожье; 31 мая – в Днепре в результате попадания вражеского дрона полностью уничтожено отделение "Новой почты" №1;

в Днепре в результате попадания вражеского дрона полностью уничтожено отделение "Новой почты" №1; 27 мая – полностью уничтожено отделение №300 в селе Лиманка в Одесской области;

– полностью уничтожено отделение №300 в селе Лиманка в Одесской области; 25 мая – БПЛА поразил отделение №11 в Краматорске;

– БПЛА поразил отделение №11 в Краматорске; 19 мая – вражеские дроны трижды целенаправленно целили в депо №6 в Харькове.

Также OBOZ.UA сообщал, что из-за постоянных российских обстрелов были временно закрыты два последних отделения в Дружковке (Донецкая область). Несмотря на это, в городе продолжают работать девять почтоматов "Новой почты".

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