"Новая почта" закрывает последние отделения в одном из городов Донецкой области: где можно будет получить посылки

"Новая почта" из-за постоянных российских обстрелов временно закрывает два последних отделения в Дружковке (Донецкая область) – №3 с 9 июня и №1 с 18 июня. Несмотря на это компания продолжит поддерживать работу девяти почтоматов и обещает вернуться в город после улучшения ситуации с безопасностью.

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Об этом сообщила пресс-служба компании. В компании отмечают, что решение является вынужденным и продиктовано исключительно вопросами безопасности работников и клиентов на фоне постоянных обстрелов со стороны российских войск.

Первым работу прекратит отделение №3, оно перестанет обслуживать клиентов уже с 9 июня. В то же время отделение №1 продолжит работать еще несколько дней и будет оставаться доступным для жителей города до 18 июня. После этого его работа также будет временно остановлена.

Таким образом, после 18 июня в Дружковке не останется ни одного стационарного отделения компании. В "Новой почте" объясняют, что в последнее время риски для персонала и клиентов существенно возросли. Из-за постоянных атак и сложной ситуации вблизи линии фронта обеспечивать работу отделений становится все опаснее.

Несмотря на это работники продолжали выполнять свои обязанности даже в условиях регулярных угроз. Отделения оставались местом, где люди могли получить лекарства, продукты, важные вещи от родных, а также воспользоваться зарядкой гаджетов во время перебоев с электроснабжением.

Для многих жителей прифронтового города логистические услуги были одним из немногих способов поддерживать связь с родственниками и внешним миром. Несмотря на сложную ситуацию, жители Дружковки продолжали активно пользоваться услугами компании.

Только в течение мая через местные отделения было отправлено и получено около 10 тысяч посылок. За работу отделения №1 отвечали шесть сотрудников, а в отделении №3 работали трое сотрудников. Несмотря на закрытие стационарных отделений, "Новая почта" продолжит обеспечивать логистические услуги в городе настолько долго, насколько это будет позволять ситуация с безопасностью.

В Дружковке и в дальнейшем будут работать девять почтоматов, через которые жители смогут получать необходимые отправления. Компания заявляет, что будет делать все возможное для поддержания логистики и доставки посылок, пока это будет безопасно для водителей и курьеров.

Всем сотрудникам, которые работали в отделениях Дружковки, предложили трудоустройство в более безопасных регионах Украины. В то же время в Новой почте подчеркивают, что рассматривают закрытие исключительно как временную меру. Компания уверяет, что возобновит работу не только в Дружковке, но и в других городах Донецкой области, как только это станет возможным и безопасным.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Днепре в результате попадания вражеского дрона полностью уничтожено отделение "Новой почты", однако компания заявила, что все отправления с объявленной стоимостью будут компенсированы клиентам в полном объеме после фиксации потерь. В то же время логистическую систему оперативно перестроили через резервные маршруты, поэтому задержек доставки не ожидается.

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