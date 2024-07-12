Россия присвоила украинский бренд "Мелитопольская черешня", зарегистрировав его как российский. Эта ситуация является частью стратегии России по интеграции оккупированных территорий и нарушением международных норм интеллектуальной собственности.

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Об этом сообщили российские пропагандисты ТАСС. Роспатент предоставил свидетельство на "исключительное право" на бренд оккупационной администрации на временно оккупированных территориях Украины.

Российские СМИ сообщают, что присвоение украинского бренда преследует цель ускорить "интеграцию" оккупированных территорий в состав России. Это часть стратегии России по легитимизации своей власти на захваченных территориях, несмотря на международные санкции и неприятие.

Роспатент заявил о готовности регистрировать и другие украинские географические бренды, не ограничиваясь только черешней. Это только начало масштабной кампании по присвоению интеллектуальной собственности Украины.

Украинская "Мелитопольская черешня"

Украина запатентовала географическое указание "Мелитопольская черешня" еще в 2020 году. Эта черешня известна богатым ароматом и вкусом, сбалансированным содержанием сахара и кислоты, что обусловлено специфическими условиями весеннего периода и черноземными почвами с высокой водопроницаемостью.

Особенности региона, такие как интенсивное увеличение солнечной радиации и черноземные почвы способствуют формированию уникальных вкусовых качеств этого продукта. "Мелитопольская черешня" получила официальное звание географического бренда в Украине, а в октябре 2021 года группа компаний "Мелитопольская черешня" получила сертификат Global GAP, отвечающий международным стандартам качества и экологичности продукта.

Реакция России

Федеральная служба России по интеллектуальной собственности выдала первое свидетельство об исключительном праве на региональный бренд в пользу оккупационной администрации. Это решение было обнародовано 12 июля и явилось предметом широкого обсуждения.

Российские ведомства заявили, что оккупированные регионы Украины, которые в России уже считают своими, могут регистрировать объекты интеллектуальной собственности. "Приглашаем производителей товаров и услуг новых регионов регистрировать свои бренды. Роспатент предоставит всю необходимую помощь ", – отметил руководитель Роспатента Юрий Зубов. Присвоение украинских географических брендов Россией является частью более широкой стратегии по узаконению оккупации украинских территорий и углублению их "интеграции" в состав РФ.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, россиянам все чаще приходится пользоваться отечественными духами и одеколонами. За год поставки импортного парфюма в страну-агрессор упали на треть.

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