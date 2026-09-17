Россия ударила по "Киевстару": в компании сделали заявление

Российские оккупанты 17 сентября атаковали здание украинского мобильного оператора "Киевстар". В результате обстрела на Киевщине было повреждено здание с оборудованием.

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Об этом сообщили в "Киевстаре". Сотрудники компании не пострадали.

"Сегодня в результате очередной вражеской атаки в Киевской области было повреждено здание, где размещается оборудование Киевстара... Услуги "Киевстара" для абонентов предоставляются без изменений. Сейчас команда работает над оценкой последствий атаки", – заявили в мобильном операторе.

Это уже не первый удар по активам этой компании. 11 сентября 2026 года во время российской атаки на Киев был поврежден офис инженерной команды мобильного оператора.

Тогда здание получило повреждения в результате атаки дрона. Сотрудники также не пострадали, а работа сети не была нарушена.

Президент Владимир Зеленский в тот же день также отметил, что российские войска ударили по зданию "Киевстара" во время массированной атаки на Киев. Атака продолжалась в течение дня, а российские войска, по его словам, применяли в том числе реактивные "Шахеды". В тот день российские дроны также били по другим гражданским объектам в столице, в частности по АЗС и офисным зданиям.

"Киевстар" – крупнейший мобильный оператор в Украине. По состоянию на 30 июня 2026 года он обслуживал более 21,8 млн мобильных абонентов и более 1,3 млн пользователей домашнего фиксированного интернета.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство планирует, чтобы во время блэкаутов как минимум 70% базовых станций мобильной связи могли работать без электроснабжения не менее 72 часов благодаря альтернативным источникам питания. Соответствующий показатель заложили на 2026-2027 годы.

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