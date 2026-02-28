Россия ударила по газодобыче в Украине: в "Нафтогазе" заявили о серьезных повреждениях

Россия нанесла очередную атаку на объект газодобычи в Украине. Речь идет о предприятии на Харьковщине, которое принадлежит группе "Нафтогаз".

"Есть серьезные повреждения оборудования, произошла разгерметизация. Коллеги на месте локализовали ситуацию максимально оперативно и профессионально. Спасибо! Сейчас на месте находятся подразделения ГСЧС Украины и наши аварийные бригады. Координируем работу со всеми службами", – заявил председатель правления "Нафтогаза" Сергей Корецкий.

Газовая инфраструктура находится под постоянными атаками. Из-за этого приходится увеличивать объемы импорта. Отметим, атаки на газовую инфраструктуру начались еще до начала отопительного сезона и продолжаются до сих пор.

Отключений газа не будет

Никакихограничений газоснабжения пока нет и они не планируются ни в Хмельницком, ни в любом другом регионе Украины. "В телеграмм-каналах распространяется заведомо недостоверная информация о якобы введении графиков ограничения газа в Хмельницкой области. Никаких ограничений – ни в Хмельницком, ни в любом другом регионе страны нет и не предвидится. Это абсолютная неправда", – отметил он.

В компании подчеркивают, что несмотря на регулярные атаки со стороны России на газовую инфраструктуру, все потребители обеспечиваются природным газом в полном объеме. Газотранспортная система работает в штатном режиме, а специалисты постоянно ликвидируют последствия повреждений, вызванных вражескими ударами. Поэтому любые заявления о массовых или плановых ограничениях газа для населения являются безосновательными.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время с 1 марта украинцы – клиенты "Нафтогаза" (а таких по стране подавляющее большинство – 98% от общего количества абонентов) будут платить за газ по прежнему тарифу – 7,96 грн/кубометр. Таким же он будет как минимум до 30 апреля 2026 года – ведь именно до этого срока компания продлила действие тарифного плана "Фиксированный".

