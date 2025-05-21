Россия теряет экспорт нефти: на какую хитрость пошли в Кремле

Экспорт российской сырой нефти немного упал за последний месяц. В то же время отследить реальные объемы импорта становится все труднее - все больше танкеров выключают системы слежения или намеренно вводят в заблуждение относительно своего местонахождения.

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Как сообщили в Bloomberg, согласно данным отслеживания судов и отчетам портовых агентов, за прошедшую неделю (12-18 мая) в России на 32 танкера было загружено 23,79 млн баррелей нефти. В то же время за неделю до этого этот объем составлял 24,39 млн баррелей при том же количестве судов.

Экспорт сырой нефти за период до 18 мая составил около 3,4 млн баррелей в день, учитывая как недельные, так и менее волатильные средние показатели за четыре недели. На недельной основе он снизился примерно на 90 тыс. баррелей за семь дней до 11 мая, тогда как средние показатели за четыре недели несколько снизились на 10 тыс. баррелей в день.

За неделю валовая стоимость экспорта российской нефти выросла примерно на 50 млн долларов (+4%) - до 1,28 млрд долларов. Причем падение потоков было более чем компенсировано ростом средних недельных цен, благодаря которым цена на нефть марки Urals впервые за три недели превысила 50 $/баррель.

Экспортные цены на российскую нефть марки Urals из Балтийского и Черного морей выросли примерно на 3 $/баррель, достигнув в среднем 51,50 и 52,20 $/баррель соответственно. Цена на ключевую тихоокеанскую нефть марки ESPO выросла примерно на 3,20 доллара до 57,20 $/баррель Цены поставок в Индию были примерно на 2,80 доллара выше, достигнув 62,90 $/баррель, согласно данным Argus Media.

В среднем за четыре недели валовой экспорт российской сырой нефти снизился. По этому показателю стоимость экспорта упала на 1% за период до 18 мая примерно до 1,26 млрд долларов в неделю.

В то же время танкеры прибегают к все большему количеству тактик, чтобы скрыть свою деятельность при загрузке грузов. В частности они стали чаще отключать автоматизированные сигналы местонахождения вокруг экспортных терминалов в Балтийском, Черном морях и Арктике или же подают их из других мест.

16 из 20 танкеров, загружавшихся в Приморске в течение первых 18 дней мая, подавали сигналы, как будто они находятся возле Березовых островов. Схема сигналов была слишком похожей и слишком частой, что свидетельствует об умышленных попытках скрыть местонахождение судов. Кроме того, в течение нескольких дней не поступали сигналы от судов, осуществлявших перевалку нефти с судна на судно возле Находки или Зарубино.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в апреле 2025 года доходы России от экспорта нефти упали до 13,2 млрд долларов - это минимум с 2023 года. Средняя цена на российскую нефть снизилась до 55,6 долл./баррель, что создает давление на бюджет РФ и затрудняет финансирование "военной машины".

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