Нефть уже не кормит Россию: доходы от экспорта упали до минимума с 2023 года

В апреле 2025 года доходы России от экспорта нефти упали до 13,2 млрд долларов – это минимум с 2023 года. Средняя цена на российскую нефть снизилась до 55,6 долл./баррель, что создает давление на бюджет РФ и затрудняет финансирование "военной машины".

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Слабый глобальный спрос, падение цен и геополитическая неопределенность сработали вместе, нанося удар по одной из ключевых статей доходов Кремля.

Цена российской сырой нефти в апреле упала до средневзвешенных 55,6 долл./ баррель. Это не просто ниже среднего уровня последних месяцев – это ниже установленного "ценового потолка" стран G7, то есть Россия продает нефть в условиях ограниченной прибыли. И хотя экспорт не уменьшился, он даже несколько вырос до 7,55 млн баррелей в сутки – общая выручка все равно обвалилась.

Одна из причин – падение цен на мировом рынке. Нефть марки Brent подешевела с начала года более чем на 14%. С одной стороны – снижение спроса в Китае, с другой, ожидаемый рост поставок из Ирана, который активно возвращается на рынок. Все это вместе способствует возможному избытку предложения, что еще больше давит на цены.

Бюджет России уязвим к таким колебаниям – примерно треть доходов формируется за счет нефтегазовой отрасли. В апреле дефицит бюджета вырос, что ставит под сомнение способность Кремля финансировать свою войну в Украине на прежнем уровне. Хотя добыча нефти в апреле поднялась до 9,3 млн баррелей в день, этот рост не перекрывает потерь, ведь продавать сырье приходится с большими скидками.

Международное энергетическое агентство (МЭА) отмечает, что более глубокие скидки на российскую нефть позволили найти новых покупателей, но в то же время некоторые традиционные импортеры, в частности китайские нефтеперерабатывающие заводы, сократили закупки. Спрос на премиальную смесь ESPO с Дальнего Востока России вырос, достигнув рекордного уровня более 1 млн баррелей в сутки, однако этого недостаточно, чтобы компенсировать падение цен.

Ситуация осложняется также тем, что даже частичное восстановление работы нефтеперерабатывающих заводов после снижения атак дронов не вернуло прибыли до уровня начала года. Рынок нефти перестал быть стабильным источником финансовой уверенности для Кремля.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в России стремительно растет стоимость добычи нефти из-за истощения легкодоступных месторождений и перехода к тяжелым запасам (ТОРЗ), которые требуют дорогих технологий и налоговых стимулов. Это означает, что прибыльность нефтяной отрасли продолжает снижаться, а бюджет становится все более уязвимым к ценовым колебаниям на мировом рынке.

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