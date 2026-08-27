Заказы задержатся, а товары исчезнут со складов: РФ нанесла удар по логистике "Дома игрушек", Comfy и "Форы"

В ходе массированной российской атаки 27 августа пострадала логистическая инфраструктура сразу нескольких крупных украинских ритейлеров. РФ уничтожила распределительный центр "Дома игрушек", нанесла удар по центру Comfy и повредила склад "Фора". Несмотря на масштабные потери, люди не пострадали, магазины продолжают работать, однако в "Доме игрушек" и Comfy предупредили о возможных задержках заказов.

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Об уничтожении распределительного центра сообщили в компании. По их словам, само здание распределительного центра было уничтожено вместе с большим количеством детских товаров и игрушек, которые там хранились.

Российская атака уничтожила склад

В результате российской атаки был полностью уничтожен распределительный центр компании. Отмечается, что это был не просто склад с товарами. Именно отсюда ежедневно формировались и отправлялись поставки в магазины сети в разных регионах Украины. В центре также хранилась значительная часть товарных запасов компании.

Таким образом, атака непосредственно повлияла не только на запасы самого магазина, но и на его логистическую систему. В компании подчеркнули, что вся команда осталась невредимой. В то же время материальный ущерб оказался значительным, поскольку в результате удара было утрачено большое количество детских товаров.

Часть заказов может прибыть с задержкой

Уничтожение распределительного центра уже сказывается на работе интернет-магазина. Прежде всего это касается заказов, которые были оформлены покупателями до атаки. В "Доме игрушек" предупредили, что часть уже оформленных заказов может прибыть позже, чем планировалось.

Теперь компании придётся проверять наличие каждого товара, перестраивать логистику и искать возможность выполнить заказы за счёт других складских запасов. Представители сети пообещали связаться со всеми клиентами, которые сейчас ожидают свои покупки.

Отдельно компания обратилась к клиентам, которые уже оплатили свои заказы. Если из-за уничтожения товарных запасов конкретный заказ будет невозможно выполнить и его придётся отменить, деньги покупателям вернут. В компании также обратились к покупателям с просьбой отнестись к ситуации с пониманием и поблагодарили за поддержку.

Россия атаковала распределительный центр Comfy

Российский дрон в ночь на 27 августа целенаправленно нанес удар по распределительному центру в Киевской области. В компании подчеркнули, что самое главное — все сотрудники живы, ведь заранее подготовленные укрытия позволили защитить команду во время атаки.

Несмотря на повреждения складской инфраструктуры, Comfy не прекращает работу. Компания делает всё возможное, чтобы магазины и онлайн-каналы продолжали работать, однако из-за потери части складских мощностей могут возникать трудности с выполнением отдельных заказов.

В компании просят покупателей отнестись к ситуации с пониманием. Контакт-центр продолжает работать и готов помогать клиентам с вопросами, касающимися заказов и доставки.

"Фора" переживает уже третью атаку на логистику за август

Очередной удар пришелся и на логистическую систему сети "Фора". 27 августа российская атака повредила склад в Киевской области, который ритейлер начал использовать всего несколько дней назад — в воскресенье.

В компании подтвердили, что люди не пострадали. Работников удалось эвакуировать, а сама сеть продолжает работу. Нынешняя атака стала уже третьей за август, в ходе которой пострадала логистическая инфраструктура, используемая компанией. Из-за этого компании приходится буквально по ходу боевых действий перестраивать систему поставок товаров в магазины.

Несмотря на очередное повреждение склада, магазины сети продолжают работать в обычном режиме. Команда занимается поиском альтернативных логистических решений и обеспечением торговых точек необходимой продукцией.

Первые масштабные потери "Фора" понесла в результате атаки в ночь на 5 августа. Тогда были разрушены склады свежих продуктов и замороженных товаров, а также существенно поврежден склад стеллажной продукции. Компания потеряла значительные запасы товаров, оборудования и складской техники.

Предварительно убытки от той атаки оценивались примерно в 1,15 млрд грн. После этого "Фора" начала отказываться от зависимости от одного крупного логистического узла. Компания стала активнее использовать альтернативные склады, менять маршруты доставки и увеличивать долю прямых поставок от поставщиков непосредственно в магазины.

Для отдельных категорий товаров, в частности овощей и фруктов, была внедрена схема доставки "с колес", при которой продукция фактически не задерживается на длительном хранении на складе. Однако уже 20 августа российская атака разрушила ещё один склад в селе Мартусовка Бориспольского района. Там хранились овощи и фрукты, молочная продукция, гастрономические товары, рыба, готовая еда и другие товары.

Показательно, что этот склад также начали использовать лишь примерно за неделю до атаки. Его задействовали именно в рамках перестройки логистической системы после предыдущего удара.

Предварительные убытки от атаки 20 августа компания оценила в более чем 100 млн грн. Речь идет об утраченном товаре и оборудовании. Работников распределительного центра своевременно эвакуировали, поэтому и на этот раз обошлось без жертв среди персонала.

Таким образом, только по итогам двух предыдущих атак "Фора" уже предварительно оценивала свои потери более чем в 1,25 млрд грн. Сколько средств будет потеряно в результате третьего удара 27 августа, пока неизвестно.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Россия полностью уничтожила 10 торговых центров "Эпицентра", а прямые убытки компании уже превысили 1 млрд долларов и продолжают расти. Несмотря на потерю более 400 тысяч квадратных метров складских площадей украинского бизнеса, компании перестраивают логистику, чтобы не допустить массового дефицита товаров и резкого скачка цен.

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