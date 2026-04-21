Россия с 1 мая может прекратить транзит казахстанской нефти в Германию по трубопроводу "Дружба". Это создает дополнительные риски для энергоснабжения страны на фоне нестабильности на мировом нефтяном рынке.

Видео дня

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три отраслевых источника. По их словам, обновленный график экспорта уже передали Казахстану и Германии, однако официальные причины такого решения не раскрываются.

В 2025 году Казахстан экспортировал в Германию через "Дружбу" 2,146 млн тонн нефти (около 43 тыс. баррелей в сутки), что на 44% больше, чем годом ранее, а в первом квартале 2026 года – еще 730 тыс. тонн. Полная остановка транзита может лишить около 17% сырья один из крупнейших НПЗ страны – PCK в Шведте, который обеспечивает топливом до 90% автомобилей в регионах Берлин и Бранденбург.

После начала полномасштабной войны в Украине Германия прекратила импорт российской нефти и взяла под контроль местные активы "Роснефти". С тех пор Казахстан поставляет нефть через северную ветку "Дружбы", проходящую по территории Польши, однако эти поставки неоднократно прерывались из-за атак на российский участок трубопровода.

В Министерство энергетики России не прокомментировали ситуацию, но представитель главаря Кремля Дмитрий Песков заявил, что не осведомлен о таких планах: "Мы попробуем это проверить". В Казахстане и Германии это также пока официально не комментировали.

Польский оператор PERN сообщил о готовности обеспечить альтернативные поставки для нероссийских акционеров НПЗ через порт Гданьск в случае соответствующего запроса. Среди совладельцев завода остаются Shell и Eni.

на фоне стремительного роста цен на топливо в Евросоюзе из-за эскалации в районе Ормузского залива немецкая пророссийская и правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) начала активнее пропагандировать возобновление импорта российских энергоносителей. Голоса немецких правых особенно громко на фоне их успехов на региональных выборах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!