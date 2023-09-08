Атаки беспилотниками по Москве сильно бьют по российским авиакомпаниям: какие терпят убытки

Проводимые по Москве атаки дронами больно бьют по российским авиакомпаниям. Дело в том, что закрытие во время атак неба над столичными аэропортами уже привело к потере ими сотен тысяч долларов.

Видео дня

"Если борт шел во Внуково, а сел в Шереметьево – это примерно час полета дополнительного времени. И соответствующие расходы в себестоимости авиакомпании", – рассказал гендиректор лоукостера "Победа", передают росСМИ.

Сколько теряют российские авиакомпании

По расчетам же гендиректора компании "Авиатим", 1 час полета Boeing 737-800 стоит в среднем 7,6-8,1 тыс. долларов. Такую же оценку дал основатель сервиса обеспечения безопасности полетов RunAvia – заметив, впрочем, что чем выше среднемесячный налет самолета, тем ниже стоимость летного часа.

В свою очередь, авторы материла напоминают, что 31 августа из-за ограничения полетов на запасные аэродромы ушли 45 самолетов, следовавших в Домодедово, Внуково и Жуковский. Рейсам пришлось приземляться в Шереметьево, Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, Ярославле и Нижнем Новгороде.

"Таким образом, из расчета 8 тыс. долларов за час полета компании могли потерять более 500 тыс. долларов на вынужденных перелетах", – констатируют они.

Россия готовится к череде масштабных авиакатастроф

В то же время развязанная Путиным война против Украины привела к введению Западом санкций, которые серьезно ударили и по рынку пассажирских авиаперевозок. И несмотря на то что авиакомпаниям страны-агрессора пока еще удается обходными путями добывать критически важные детали, с каждым днем удавка затягивается.

Дело в том, что основную часть российского авиапарка составляют самолеты Airbus и Boeing. И ситуация с их ремонтом и обслуживанием стала настолько критической, что Путина уже предупредили о скором прекращении полетов оставшихся в России иностранных самолетов.

Более того, появляется все больше признаков надвигающейся катастрофы. И когда борты с большим количеством пассажиров станут падать – только вопрос времени.

"Как долго продлится вся эта история без аварий и катастроф – сказать сложно. Но, по сути, они уже запрограммированы", – написал в Telegram российский аналитик Анатолий Несмиян.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время самолёты иностранного производства российского "Аэрофлота" начали летать с отключенными тормозами. Причина – отсутствие возможности немедленно их заменить при появлении неисправности или износе системы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!