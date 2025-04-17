Россия уже готовится к снятию санкций: какие условия для иностранных компаний придумали у Путина

Несмотря на нежелание прекращать войну с Украиной и отсутствие воли к миру российское руководство готовится к отмене международных санкций, объявленных именно из-за агрессии Кремля. В частности, российский диктатор Владимир Путин поручил правительству создать новую правовую базу для иностранных инвесторов.

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Об этом сообщает Bloomberg. Однако, как заявил один из источников журналистов в Кремле, "никто пока не стучится в дверь", но некоторые все же изучают такой сценарий.

"Они все проводят комплексную проверку. Они все рассматривают свои варианты. С момента инаугурации Трампа России уделяется гораздо больше внимания", – говорит управляющий стратегической консалтинговой фирмой Macro Advisory Крис Уифер.

Однако он считает, что большинство компаний не будут рассматривать возможность возвращения до подписания устойчивого мирного соглашения. "Никто слишком рано не хочет вернуться и снова уйти", – сказал Уифер.

В марте Путин приказал разработать в РФ рамочную программу для иностранных компаний, которые планируют инвестировать в развитие бизнеса на рынке страны-агрессора. Одно из требований включает частичную локализацию производства и передачу технологий для повышения производительности. Российскому бизнесу также получит право голоса в вопросе возвращения компаний в определенные секторы рынка.

И хотя глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявлял, что "все новые инвесторы, которые захотят прийти в Россию, получат максимально выгодные условия работы", компаниям, покинувшим страну, не удастся вернуть бизнес задешево. Они должны будут заплатить за свои активы полную рыночную цену.

Даже если мирное соглашение будет достигнуто, а санкции полностью или частично сняты, остается множество политических и экономических препятствия для возвращения иностранных компаний на российский рынок. Во многих случаях власти страны агрессора не отпускали их без продажи имущества по заниженной цене. При этом некоторые предприятия Кремль взял под собственный контроль, после чего продал новым владельцам, причем некоторые из них были напрямую связаны с Путиным.

Кроме того, в РФ легализовали параллельный импорт товаров, которые производители прекратили поставлять в Россию. Это подорвало стремление лишить потребителей без них для усиления внутреннего политического давления на власть. В результате россияне могут свободно покупать практически все, что и до полномасштабного вторжения в Украину – от iPhone до Coca-Cola.

Как уже сообщал OBOZ.UA, итальянский производитель бытовой техники Ariston решил официально вернуться на российский рынок, несмотря на заявленный ранее выход. Официальной реакции от ЕС и Италии пока нет, но это может создать опасный прецедент для обхода санкций.

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