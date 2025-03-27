"Мы очень довольны": в Россию впервые вернулась крупная иностранная компания

Итальянская компания Ariston, производящая водонагреватели и отопительное оборудование, официально возвращается на российский рынок, несмотря на заявленный ранее выход. Официальной реакции от ЕС и Италии пока нет, но это может создать опасный прецедент для обхода санкций.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Ariston Group. Указом российского диктатора Владимира Путина компания Ariston Holding NV снова получила полное владение и управление своей дочерней компанией в России – ООО "Аристон Термо Рус".

До этого активы компании находились под внешним управлением "Газпром Бытовые системы" в соответствии с указом Путина от апреля 2024 года. Ранее Ariston заявлял об уходе с российского рынка, но фактически компания не прекращала поставки продукции через посредников. Теперь она официально возобновляет свою работу, что может стать опасным прецедентом для других западных брендов.

Ariston работает в России уже около 50 лет и управляет заводом в Ленинградской области. Возврат компании означает не только сохранение ее доли рынка, но и возможный сигнал для других компаний, что санкционный режим не является непреодолимым барьером.

Исполнительный глава Ariston Group Паоло Мерлони заявил, что компания "удовлетворена решением российских властей" и намерена возобновить свою деятельность, при этом "придерживаясь санкций". Однако подобные заявления вызывают сомнения, поскольку сам факт ведения бизнеса в РФ противоречит политике экономического давления на агрессора.

На сегодняшний день официальной реакции правительств ЕС и Италии не последовало. Однако факт возвращения Ariston может спровоцировать новую волну дискуссий по поводу эффективности санкций и возможных щелей в их применении.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за санкций и выхода западных производителей банковского оборудования часть банкоматов в России не принимает новые купюры. Без доступа к международным технологиям проблема с адаптацией банкоматов к новым номиналам может повторяться с каждым выпуском обновленных банкнот.

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