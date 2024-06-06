Россия адаптировалась к санкциям и увеличила нефтяные доходы на 50% – Bloomberg

В прошлом месяце российский бюджет получил почти на 50% больше доходов от продажи нефти, чем за май 2023 года. Это объясняется тем, что цены на нефть выросли, а РФ адаптировалась к западным санкциям.

Об этом пишет Bloomberg. Согласно расчетам издания, сделанным на основе данных Минфина РФ, в мае налоги от нефти выросли до 632,5 млрд рублей (7,1 млрд долларов).

В то же время в российском министерстве сообщили, что общие поступления от нефти и газа выросли на 39% - до 793,7 млрд рублей.

Такой всплеск доходов произошел после роста цен на нефть марки Urals, являющейся ключевой экспортной смесью России, отмечает издание.

"Резкий рост доходов связан с повышением цен на нефть марки Urals. Министерство рассчитало майские налоги, исходя из цены Urals в 74,98 доллара за баррель по сравнению с 58,63 доллара год назад. Дисконт к мировой цене нефти марки Brent сократился, даже несмотря на ограничение цен, введенное странами Большой семерки", – пишет агентство.

Санкции стран G7 направлены на уменьшение поступления нефтедолларов в Россию путем ограничения доступа к западным судоходным и страховым услугам. При этом российскую нефть сохраняют на мировом рынке.

Однако РФ приспособилась к ограничениям, в том числе и к запрету ЕС на импорт российской нефти. Россия использует огромный теневой флот танкеров и продает свою нефть азиатским клиентам, получая, таким образом ключевые для финансирования своей войны против Украины нефтедоллары.

Как сообщал OBOZ.UA, Индия установила рекорд по закупке российской нефти. Страна, несколько месяцев отказывавшаяся покупать нефть РФ из-за угрозы международных санкций, не только возобновила поставки, но и нарастила их до девятимесячного максимума. Это стало возможным благодаря использованию танкеров крупнейшей российской судоходной компании "Совкомфлот".

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