Индия, которая пару месяцев отказывалась покупать российскую нефть из-за угрозы международных санкций, не только возобновила поставки, но нарастила их до девятимесячного максимума. Это стало возможным благодаря использованию танкеров крупнейшей российской судоходной компании "Совкомфлот".

Как сообщает Reuters, в апреле импорт российской нефти нефтеперерабатывающими заводами в Индии составил около 1,8 млн баррелей в сутки. Это примерно на 8,2% больше, чем в марте.

Таким образом, Индия, будучи третьим по величине импортером и потребителем нефти в мире, сохранила статус крупнейшего покупателя российской нефти – ее доля на индийском рынке в апреле выросла с 32% до 38%. Для этого используются танкеры "Совкомфлота", которые не подпадают под санкции.

Стоит отметить, что полномасштабное военное вторжение РФ в Украину не повлияло на отношения страны-агрессора с Индией. Более того, в 2023/2024 фискальном году Россия потеснила долю производителей Ближнего Востока и ОПЕК на индийском рынке нефти до исторического минимума – с 46% до 41%.

Из-за санкций США и стран "Большой семерки" в марте индийские НПЗ приняли решение отказаться от поставок нефти на танкерах "Совкомфлота". Но ситуация изменилась после визита американских чиновников в Индию, где они заявили о стремлении к стабильным мировым поставкам нефти и не призывали Индию сократить импорт российской нефти.

После этого посол США в Индии Эрик Гарсетти подтвердил, что Белый дом лично утвердил покупку Индией российской нефти. По его словам, это происходит исключительно в рамках ценового лимита и позволяет сохранить стабильность цен на сырье.

Также OBOZ.UA сообщал, что после введения санкций США десятки российских нефтяных танкеров простаивают без дела, что свидетельствует об эффективности санкций в разрушении цепочки поставок нефти из России. По данным Bloomberg, из 40 судов, включенных в санкционный список, только одно смогло собрать груз, в то время как большинство продолжают простаивать в разных портах мира.

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