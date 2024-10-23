Российский олигарх владел роскошным курортом в Италии даже после санкций: FT раскрыл подробности

Российский олигарх Муса Бажаев продолжал владеть курортом Forte Village на Сардинии даже спустя два месяца после введения санкций. Вопросы времени передачи активов вызывают сомнения в эффективности контроля за исполнением санкций.

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Об этом пишет Financial Times. Муса Бажаев, один из самых богатых российских бизнесменов, связан с нефтяной, металлургической и сырьевой отраслями.

Он также является президентом крупной промышленной группы "Альянс Групп" и возглавляет компанию "Русская платина". ЕС наложил на него санкции из-за связей с российским правительством и финансовых интересов в стратегических отраслях России, в частности нефтяной и газовой.

Однако, несмотря на санкции, Бажаев продолжал владеть курортом Forte Village, расположенным на Сардинии и одним из самых известных роскошных отелей в Италии. Компания Retivia Investments, зарегистрированная на Кипре и принадлежавшая Бажаеву, управляла курортом, а также другими активами на Сардинии, общая стоимость которых составляет более 700 миллионов евро.

Согласно данным , Бажаев продолжал оставаться владельцем курорта даже после того, как ЕС наложил на него санкции 8 апреля 2022 года. Это стало известно из годового уставного документа компании, представленного на Кипре 26 июня 2022 года. Этот факт вызывает обеспокоенность тем, почему итальянские власти не ввели замораживание активов в течение нескольких недель после введения санкций.

Важным аспектом этой ситуации является то, что в июньской декларации были указаны данные, противоречащие другому документу, представленному в кипрский реестр компаний через месяц, 26 июля 2022 года. В июльском документе отмечалось, что Retivia Investments была продана родственнику Бажаеву 25 февраля 2022 года, то есть на следующий день после полномасштабного вторжения России в Украину. "Разногласия по поводу права собственности на активы в июньской и июльской декларациях вызывают вопросы относительно времени и реальности передачи этих активов", - подчеркивается в материале Financial Times.

В начале 2023 года компания Retivia Investments вместе с активами, включая курорт Forte Village, была передана казахстанскому бизнесмену Шухрату Ибрагимову. Он является генеральным директором люксембургской Eurasian Resources Group, одним из крупнейших в мире производителей кобальта и меди. Ибрагимов был также соинвестором Бажаева в большом золотом руднике Джеруй в Кыргызстане.

Такая передача активов вызывает дополнительные вопросы по поводу того, как быстро и прозрачно был выполнен процесс передачи собственности, особенно в контексте санкционного давления на Бажаева. Бажаев остается в санкционных списках ЕС и Великобритании, и его активы должны быть заморожены в соответствии с санкционным режимом.

В материале также ставится вопрос о действиях итальянских властей, которые не приняли необходимые меры по замораживанию активов олигарха в течение нескольких недель после введения санкций. Итальянская финансовая полиция Guardia di Finanza отказалась комментировать эту ситуацию, ссылаясь на отсутствие полномочий для обсуждения этого вопроса.

Важным аспектом остается вопрос того, насколько эффективно европейские правительства контролируют исполнение санкций и способны ли они оперативно реагировать на изменения в структуре собственности активов, связанных с олигархами, приближенными к российскому правительству. Муса Бажаев, уроженец Чечни, стал известен в бизнес-кругах России как одна из ключевых фигур в нефтяной, металлургической и сырьевой отраслях.

Он возглавляет крупные корпорации, занимающиеся добычей нефти, газа и металлов, являющихся важными источниками дохода для российской экономики. Европейский Союз наложил на Бажаева санкции за то, что он из-за своих бизнесов продолжает поддерживать экономику России, финансируя ее через стратегические отрасли.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, российский миллиардер Михаил Фридман подал иск в Гонконгский арбитражный центр против Люксембурга, требуя 16 миллиардов долларов компенсации за замороженные активы, которые, по его мнению, были незаконно экспроприированы из-за санкций ЕС. Фридман утверждает, что эти действия нарушают инвестиционный договор в 1989 году и рассматривает дальнейшее обращение в международные судебные инстанции.

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