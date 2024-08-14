Требует от Люксембурга $16 млрд: российский олигарх Фридман будет судиться за "несправедливые" санкции ЕС

Российский миллиардер Михаил Фридман подал иск в Гонконгский арбитражный центр против Люксембурга, требуя 16 миллиардов долларов компенсации за замороженные активы, которые, по его мнению, были незаконно экспроприированы из-за санкций ЕС. Фридман утверждает, что эти действия нарушают инвестиционный договор 1989 года и рассматривает дальнейшее обращение в международные судебные инстанции.

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Об этом пишут росСМИ. Это стало известно из документа, подтверждающего решение Фридмана подать иск после продолжительных попыток добиться урегулирования ситуации мирным путем.

Иск Михаила Фридмана обоснован тем, что замораживание его активов из-за санкций ЕС было незаконным и нарушает инвестиционный договор от 1989 между Бельгией и Люксембургом с одной стороны и Советским Союзом (с правопреемницей Россией) с другой. В этом договоре четко указано, что в случае экспроприации активов инвесторам должна быть выплачена компенсация, соответствующая рыночной стоимости их капиталовложений.

Фридман, из-за своих адвокатов, утверждает, что санкции против него введены исключительно из-за его российского гражданства и успеха в бизнесе, что, по мнению юристов, является серьезной несправедливостью и нарушает международные права, поскольку санкции ЕС были наложены без согласия ООН. В результате Фридман не только лишился стоимости своих инвестиций, но и пострадала его репутация.

Адвокаты Фридмана в феврале 2024 года направили запрос властям Люксембурга о начале переговоров о выплате компенсации за замороженные активы. Однако, не получив ответа, Фридман подал иск в арбитраж Гонконга. У власти Люксембурга есть время до августа 2024 года для ответа на претензии Фридмана. Если ответ не последует, Фридман может передать дело в Комиссию ООН по правам международной торговли или в Стокгольмский арбитраж.

Важно отметить, что у Фридмана нет доступа к услугам официальных экспертов-оценщиков из ЕС из-за санкций. Его люксембургским компаниям запрещено делиться с ним финансовой информацией, что затрудняет оценку стоимости замороженных активов.

Перед подачей иска Фридман пытался решить вопрос путем мирных переговоров, предлагая властям Люксембурга выплатить 15,8 миллиарда долларов в качестве компенсации за замороженные активы. Однако, не получив положительного ответа, он был вынужден прибегнуть к юридическим шагам.

В свете этой ситуации Фридман также упомянул, что национализация его активов может рассматриваться как другая мера, имеющая аналогичные последствия, согласно договору от 1989 года. Это может повлиять на то, как международный арбитраж будет рассматривать спор.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, суд Европейского Союза в Люксембурге 10 марта распорядился исключить из списков санкций ЕС двух российских олигархов – соучредителей концерна "Альфа-Групп" Михаила Фридмана и Петра Авена. Однако это решение распространяется только на ограничения, введенные против них с февраля-2022 по март 2023 года – а поскольку список был обновлен в начале этого года, российские олигархи продолжают находиться под санкциями.

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